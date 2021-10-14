MUJI無印良品$20黃麻袋改造變名牌？10件隱藏必買人氣好物

MUJI無印良品推出的黃麻手挽袋價格親民，容易搭配造型，於台灣、日本等地引發搶購潮，香港店舖亦出現斷貨現象，直至最近MUJI宣布黃麻手挽袋再次上架，想要入手的女生們絕不能錯過是次機會。



【MUJI／無印良品】MUJI宣布黃麻手挽袋再度回歸，A4尺寸售HK$25，B5尺寸則售HK$20，即日起於無印良品香港店舖有售（Found MUJI 元創方除外）。(MUJI)

MUJI人氣黃麻手挽袋回歸 $20起性價比極高

黃麻手挽袋輪廓方正，袋身沒任何圖案，貫徹MUJI極簡主義，易於配襯不同服裝造型，加上以黃麻材料製作而成，挺身強韌不易變形，令手挽袋更耐用，極受世界各地女生喜愛。有見及此，MUJI再度為黃麻手挽袋補貨，A4尺寸售HK$25，B5尺寸則售HK$20，兩者袋身開口寬闊，容量足夠應付日常所需，加厚米白色麻繩手挽位，不論上肩或手挽，也更舒適，實用又百搭，性價比極高。

▼▼▼【按圖看】MUJI黃麻手挽袋設計丶容量與承重量，可於袋身加上裝飾，打造獨一無二的手挽袋。▼▼▼

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【MUJI／無印良品】有網民將MUJI黃麻手挽袋大改造，成品更帶DIOR人氣Book Tote影子。（我們不是一路鴨子@小紅書）

加工黃麻手挽袋 外形激似DIOR Book Tote？

另一受歡迎的原因在於，黃麻手挽袋的可塑性十分高。除了在手挽位或袋身自行加上裝飾，打造獨一無二的手挽袋，更能在袋身上繪畫圖案與上色，進行大改造。曾有不少女生繪畫自己喜歡的圖案花紋，在社交平台分享成品與製作方法，其改造品更帶DIOR人氣Book Tote影子，令人驚艷。

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10件MUJI美妝與穿搭隱藏好物推介 回購率極高

MUJI貨品種類多，有多款美妝與穿搭隱藏好物，例如MUJI小白鞋一向人氣高企，價格HK$195，不但舒適，亦設有撥水加工處理，避免水漬沾染鞋面，而近日MUJI亦為小白鞋推出升級版本：撥水加工棉混束繩便服鞋，全帆布設計，加厚鞋底，有助令雙腿看起來更修長，也只售HK$280。

【MUJI／無印良品】日本女生愛用可可巴油去除黑頭、粉刺，亦會當成髮尾油使用。(__yuuu.____@Instagram)

此外，MUJI的遮瑕膏與可可巴油同樣回購率極高。遮瑕膏質地光滑，取少量就能遮蓋色斑、暗瘡印等臉部瑕疵，用後並沒粉感，故此被LDK評選為2021年最佳護膚美妝品之一；而可可巴油受日本女生長期熱捧，濕敷鼻頭並打圈按摩，即能去除黑頭、粉刺，而且可作身體保濕及髮尾油使用，用途多多，售HK$78，被譽為「萬用油」，廣受好評。

▼▼▼【按圖看】MUJI無印良品10件美妝與穿搭隱藏好物，人氣小白鞋加設厚底版輕鬆「增高」，$65遮瑕膏曾被LDK評為2021年最佳護膚美妝品之一？▼▼▼

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