眼影｜3步化出自然漸變色　8大新手眼影盤推介　RMK最易用？

眼影｜對於化妝新手來說，畫眼影也是其中一個極大挑戰，稍不留神忘記暈染步驟或配色錯誤，就容易產生灰濁的骯髒感，甚至似被打腫了雙眼一樣，故此學會以獨特方式上眼影以及暈染步驟，絕對有助化出乾淨細膩的眼妝。



眼影｜學會以獨特方式上眼影以及暈染步驟，絕對有助化出乾淨細膩的眼妝。(3ce_official@Instagram)

新手「零失敗」漸變眼妝3大步驟

作為化妝新手，初嘗試化眼妝時，可選擇裸色及粉色調等單色眼影。台灣美妝達人Cindy在YouTube Channel影片示範，利用單色眼影以疊加按壓方式締造漸變層次妝感。

Cindy分享，由於眼皮本身膚色暗沉，首要步驟需先做好「打底」，在眼皮塗上眼影底霜或遮瑕度較高的粉餅，提亮眼周肌膚之餘，便不會產生骯髒感。

及後，利用扁平刷沾取眼影，緊記塗上眼皮前先用手指輕拍扁平刷，以拍走多餘眼影粉。而上眼影亦有一定的技巧，沾上眼影的扁平刷先在眼皮中間按壓，再到左右兩邊眼皮位置，重覆步驟，直至眼影顏色變得飽和顯色。最後，再利用眼影刷尖端在眼皮上向外掃作暈染，打造漸變眼妝。

▼▼▼【按圖看】新手「單色眼影」漸變眼妝教學，按壓、暈染是重點？▼▼▼

必入眼影盤化出層次妝感效

如想化出更具層次感的眼妝，建議可入手眼影盤。各大美妝品牌於設計眼影盤時，已將色調搭配得近乎完美，用家使用時可按照眼影的深淺度調畫出自然眼妝，以最淺的色調作打底色，於雙眼皮摺位掃上主色，並在眼眉位置用上深色調眼影加深輪廓，最後在眼窩中間加上提亮色即可。

GUCCI BEAUTY首度推出12色調眼影盤，包裝更粉色調拼合花卉圖案，充滿復古氣息。(GUCCI BEAUTY)

8款眼影盤新品推介 GUCCI BEAUTY眼影盤用後可當首飾盒？

編輯推介8款眼影盤新品，GUCCI BEAUTY首度推出12色調眼影盤，不但設12種緞面、霧面及金屬質感色調眼影，包裝更以粉色調拼合花卉圖案，充滿復古氣息，用畢眼影後可當作首飾盒使用，也可配上即將推出的補充裝眼影。

PAUL & JOE雙色眼影芯與其包裝盒需分開購買，顯得更個人化。(paulandjoebeaute_hk@Instagram)

另外，PAUL & JOE雙色眼影色調為米橙色配陽光橙眼影組合，適合用來化上甜美自然的裸妝，營造偽素色妝容；PAUL & JOE雙色眼影芯與其包裝盒需分開購買，而包裝盒具有多款設計選擇，更推出限量版設計，好處在於能按個人喜好購買包裝盒，顯得更個人化，亦能在眼影芯使用完畢後，下次只購入眼影芯補充即可，十分環保。

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