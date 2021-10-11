LV手袋全球加價　盤點15款高升潛值力袋款　哪入門款最值得投資？

【LV手袋／加價／名牌手袋】Louis Vuitton已於10月初低調地進行全球季節價格調整，加價款式包括Neverfull、Multi Pochette Accessoires等多款Monogram經典款，其中被視為入門款的Pochette Accessoires更加至HK$7,650，是加幅較多的款式。



Louis Vuitton已於10月初低調地進行全球季節價格調整，多款Monogram經典手袋款亦加價。(rainie77@Instagram)

Louis Vuitton低調加價 包括多款經典人氣袋款

Louis Vuitton加價消息已盛傳多月，不過品牌未有證實消息屬實與否，直至10月初Louis Vuitton無聲無息在網站更新了手袋的最新售價。多款經典人氣手袋及明星愛用款均被列入是次加價名單中，有「薯條袋」之稱的Duffle Bag以長條形盒子形狀作賣點，精緻實用度高，配合手柄及可拆卸肩揹帶，成為品牌It Bag，是次由HK$19,500加至HK$20,200，突破兩萬元。

楊丞琳、容祖兒等女星愛用的Multi Pochette Accessoires亦列入是次Louis Vuitton 加價款式，靈活設計成為袋款火紅的原因。(rainie77@Instagram)

Louis Vuitton 15款手袋加價 入門款價格狂升？

此外，楊丞琳、容祖兒等女星愛用的Multi Pochette Accessoires亦列入是次加價款式，由HK$17,100加價至HK$18,300，款式擁有多種配搭和揹法，可視乎喜好與當日穿搭，單獨或併合圓形拉鏈袋使用，靈活設計成為袋款火紅的原因。

而一直被指為Multi Pochette Accessoires平價替代版的Pochette Accessoires亦難逃加價潮，長扁形Monogram袋身，僅設皮肩揹帶，未如Multi Pochette Accessoires實用度高與變化多多，不過向來以實惠價格取勝，成為Louis Vuitton入門款之一；不過Pochette Accessoires已由舊價USD$790（約HK$6,148），加價至HK$7,650，而翻查袋款於兩年間的售價，Pochette Accessoires於2019年年尾價格僅售HK$4,350，短短兩年間已加價3千元有多，絕對是升力高之款，值得投資。

Louis Vuitton Pochette Accessoires被指是Multi Pochette Accessoires平價替代版，以實惠價格取勝，短短兩年間已加價3千元有多，絕對是保值投資之款。(Louis Vuitton)

▼▼▼【按圖看】Louis Vuitton 15款加價手袋新價錢，Pochette Accessoires 2019年只售$4,350，最新售價升至$7,650，哪些袋款同樣值得投資？▼▼▼

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