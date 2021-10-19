SOGO Thankful Week崇光感謝祭減價手袋　Michael Kors 2件再8折

【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Weeks 2021．優惠持續更新】SOGO每半年一度的感謝祭即日起至10月26日率先於網站開鑼，獨家預購Kate Spade、Michael Kors等時尚品牌手袋。至於實體店將在10月27日至12月5日分3階段正式發售減價貨品，《01女生》將持續更新各大品牌超抵手袋款式，有興趣的女生絕對要多加留意，鎖定目標入手！



【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Weeks 2021】SOGO感謝祭即日起至10月26日率先於網站開鑼，《01女生》將持續更新各大品牌超抵手袋款式。

SOGO感謝祭Thankful Weeks網店搶先預購

各大時尚品牌於SOGO Thankful Weeks提供限時折扣優惠，今次Thankful Weeks由即日至10月26日於網店進行預購，實體店第一階段減價定於10月27日至11月9日；第二階段為11月10至11月23日，第三階段則是11月24日至12月5日，是掃貨的好時機。

SOGO網店必搶手袋清單 Kate Spade、Michael Kors買2件折上折

多款Kate Spade、Michael Kors、Emporio Armani列入SOGO網店優惠之中，其中以Emporio Armani手機袋最抵買，折後只HK$800入手；若鍾情於實用袋款的女生亦可考慮Emporio Armani帆布袋，米白色袋身上附有品牌Logo，併合黑色皮革肩揹帶，簡約兼容量大，半價後HK$1,050，性價比非常高。

【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Weeks 2021】凡於SOGO網店購買2件Michael Kors貨品，第2件貨品即享額外8折，CARMEZ小號單肩包梯形輪廓容量大且時尚感十足，適合用作返工袋。

另外，不容錯過Kate Spade與Michael Kors的超值優惠；凡於SOGO網店購買2件Kate Spade商品或2件Michael Kors貨品，第2件貨品即享額外8折。

Kate Spade人氣款式中號桃心旋轉鎖扣單肩袋由原價HK$3,600減至HK$1,290，手袋設有心形旋鎖扣，提升精緻度，也是其款式賣點之一；袋內附有內貼袋擺放卡片或其他日常小物，名符其實有外形又實用。至於Michael Kors CARMEZ小號單肩包則主打拼色設計，由原價HK$4,400減價至HK$1,400，配合梯形輪廓容量大且時尚感十足，適合用作返工袋，是必搶款式之一，快鎖定目標吧！

▼▼▼SOGO感謝祭Thankful Weeks網店搶先預購，Kate Spade、Michael Kors買2件再8折，【按圖看】優惠詳情，精選SOGO網店抵買減價手袋款式（持續更新）▼▼▼

+ 21

▼▼▼同場加映｜Sogo Thankful Weeks｜崇光感謝祭6款皇牌精華水 哪款保濕最強？【按圖看】記者實試Fresh與Estee Lauder精華水比較，以及Sogo Thankful Weeks（崇光感謝祭）eshop優惠推介▼▼▼

▼▼▼同場加映｜入門級名牌手袋1萬元以下精選推介 BV、GUCCI性價比高趁早入手？【按圖看】10款萬元以下名牌手袋，最平$6XXX入手Bottega Veneta，LOEWE餃子袋精緻兼備大容量？▼▼▼

+ 16

▼▼▼同場加映｜LV手袋全球加價 盤點15款高升潛值力袋款 哪入門款最值得投資？【按圖看】Louis Vuitton 15款加價手袋新價錢，Pochette Accessoires 2019年只售$4,350，最新售價升至$7,650，哪些袋款同樣值得投資？▼▼▼

+ 10

▼▼▼同場加映｜CHANEL新出牛油果綠色手袋？BURBERRY姜濤袋限定色必搶【按圖看】10款「牛油果綠色」名牌手袋推介，CHANEL感覺煥然一新，DIOR MICRO LADY DIOR搶眼有氣質▼▼▼