LOEWE11月加價？精選必買小手袋入手價只需$4XXX！

【名牌手袋／LOEWE／加價】繼CHANEL、Louis Vuitton早前低調作出季度性價格調整，近日網上有傳LOEWE於11月初加價，亦指加價貨品主要為小手袋與銀包類別；推介人氣必買小手袋款式，可趁加價前入手心頭好。



【名牌手袋／LOEWE／加價】網上有傳LOEWE於11月初加價，亦指加價貨品主要為小手袋與銀包類別。(lurehsu@Instagram)

網傳LOEWE 11月初小手袋與銀包加價

LOEWE設計簡約低調，成為近年矚目奢侈品牌之一，多個袋款亦成一眾時尚達人IT Bag，由早期Puzzle Bag、Hammock，到Gate Bag、Balloon，以及近期的Flamenco、Cubi Bag設計，均兼備實用性與時尚度，深受女生喜愛；LOEWE的小手袋不僅在外形上將版型縮細，更成品牌的入門手袋款，故此需把握機會，趕在加價前購入。

LOEWE必買小手袋推薦 Flamenco具抽繩束帶更可愛



除經典Puzzle和Hammock款式，Flamenco、Cubi Bag同樣值得入手。Flamenco早於1910年推出，LOEWE創意總監Jonathan Anderson於今年年初將其重新演繹，以小牛皮製成，兩旁備有抽繩束帶，將柔軟袋身打造皺摺紋理，配合袋身Anagram立體壓紋，低調奢華同時易於搭配造型。

【名牌手袋／LOEWE／加價】LOEWE Cubi Bag又稱為「飯盒袋」，其吸引之處在於價格實惠與大容量，為小資女必買之選。(l.yvonne__@Instagram)

LOEWE Cubi價格親民兼實用？

至於2021年春夏系列Cubi Bag則是小資女必買之選，外界又稱為「飯盒袋」，其吸引之處在於價格實惠與大容量，Small Size售HK$8,550，餃子外形同時以Anagram帆布和小牛皮製成，具有高辨識度，手挽或當成腋下袋使用亦可，成為LOEWE必買款式。

▼▼▼【按圖看】LOEWE另外3款必買小手袋推介，Heel pouch只$4XXX入手▼▼▼

+ 1

同場加映｜CHANEL手袋加價新價錢出爐 「袋王」衝破6萬 哪些袋款成保值王?

同場加映｜LV手袋全球加價 盤點15款高升潛值力袋款 哪入門款最值得投資？