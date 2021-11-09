光棍節優惠｜UNIQLO雙11減價低至$59 　必買斷貨王顯瘦百褶裙

【UNIQLO減價｜雙11】UNIQLO雙11購物節將於即日至11月11日於全線門市分店及網店舉行，多款秋冬必備的保暖單品，如：高領上衣、針織衫、連身裙、直腳長褲和輕型羽絨都有減價，部分售價更低至HK$59可入手。不過最驚喜的是最新的秋冬Theory系列亦包括是次的減價當中，部分長期熱賣的單品亦有8折優惠。大家不妨趁着UNIQLO「雙11」優惠期間，入手轉季衣物吧！



【UNIQLO減價｜雙11】在「雙11」購物節期間，UNIQLO推出限定優惠折扣，多款的秋冬保暖衣物亦推出限定價。

UNIQLO雙11購物節：大熱人氣系列貨品以限定價出售

在「雙11」購物節期間，UNIQLO推出限定優惠折扣，多款的秋冬保暖衣物亦推出限定價，例如：集輕盈、保暖又便攜的輕型羽絨，由原價HK$299減至HK$249、上班族女生最愛的高腰超彈性緊身褲，亦只售HK$149（原價HK$199）；另外出名舒適、易襯又親膚的高領針織上衣，亦由原價HK$299，減至HK$199，相當優惠。

【UNIQLO減價｜雙11】就連今年UNIQLO聯乘Theory新推出的秋冬系列，亦包括在是次UNIQLO「雙11」購物節減價優惠當中。

就連今年UNIQLO聯乘Theory新推出的秋冬系列，亦包括在是次UNIQLO「雙11」購物節減價優惠當中。主要以黑白二色作主調的Theory系列，推出的連身裙、百摺長裙、柔軟的衛衣、高領針織衫等單品，糅合舒適及時尚和，定價親民，風靡不少上班族。當中兼具簡約又時尚的的Merino樽領針織衫，由HK$399減至HK$299；顯瘦與拉長身型的細褶裹裙，由原價HK$499減至HK$399。

當中不少的人氣衣著單品有減價，大家不妨參考以下「10大抵買的推薦減價款」。另外，首次以手提電話號碼註冊成新會員，單次購物滿$400可獲$40迎新優惠券。購物節期間，凡是UNIQLO會員在單次購物淨額滿$350，即可獲送洗衣液乙份，數量有限，先到先得，送完即止。

▼▼▼【按圖看】UNIQLO雙11購物節精選：「20件抵買的推薦減價款」包括人氣秋冬新款Theory系列都有減價？直腳長褲更低至$59可入手？▼▼▼

+ 15

另外，UNIQLO與設計師Jil Sander聯手合作的+J系列之最終章，亦會在UNIQLO雙11的購物節中壓軸出場，並於11月11日起於全線UNIQLO門店及網絡旗艦店開賣（部分外套商品將於11月下旬推出）。這系列一如既往，以極簡設計配合奢華剪裁成為賣點之外，不少寬鬆版型的單品亦保留獨有的修身細節剪裁，令不同身形的人士穿上時更為顯瘦，相信到時會掀起一番搶購潮。

▼▼▼【按圖看】精選UNIQLO +J 2021秋冬系列女裝單品，極簡輪廓加入紅色調更顯活力？▼▼▼

+ 16

同場加映：UNIQLO與Jil Sander聯乘最終章 +J秋冬極簡系列低至$299入手

同場加映：【光棍節優惠】Farfetch雙11 2021精選：盤點20個必入手名牌手袋