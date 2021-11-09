光棍節優惠｜ZALORA雙11低至45折　精選名牌袋：Chloé C減近8千？

【光棍節優惠｜雙11｜減價】適逄年末，不少網購網站陸續推出「雙11」優惠，ZALORA亦不例外，由即日起至11月14日推出雙11優惠，大量甚少有折的名牌手袋，如LOEWE、Chloé、GUCCI、DIOR、PRADA和BALENCIAGA等低至45折優惠發售，不少人氣新款亦包括在內，立即參考《01女生》精選20個不能錯過的名牌減價手袋推薦。



【光棍節優惠｜雙11】何超蓮同款的CHLOÉ C Bag也包括是次的ZALORA雙11減價手袋款之內。(laurinda_ho@Instagram)

何超蓮同款Chloé C手袋勁減$8千？ 20個「雙11」不能錯過名牌減價手袋款推薦

雙11期間，不少網購平台推出超划算的優惠，當中知名時裝網購平台ZALORA亦推出雙11優惠，眾多名牌手袋亦以超優惠價低至45折發售，實在機會難逄，絕不能錯過。例如：何超蓮、昆凌、少女時代允兒同款的Chloé C手袋原價售HK$14,040，45折後只售HK$6,318，勁減近8千港元。

【光棍節優惠｜雙11】張鈞甯一身的風衣造型配上粉紅色的LOEWE的Hammock手袋 格外合襯。(LOEWE微博)

LOEWE熱賣款Hammock低至6折

另外，除名牌入門手袋Chloé有大量折扣優惠外，深受台灣女星張鈞甯、「香港女神」倪晨曦等女星愛用的LOEWE熱賣款Hammock手袋，亦包括是次ZALORA的「雙11」優惠當中，以低至6折的優惠發售。擁有簡潔搶眼外型的Hammock擁多種的背戴方式，可肩背斜背和手提，讓一袋能打造截然不同的風格造型，摩登又實用。Hammock原價售HK$28,550，6折後只售HK$14,460，接近半價入手貴牌LOEWE的手袋，真是讓人難以抵抗。

▼▼▼【光棍節優惠｜雙11】精選 ZALORA「雙11」20個名牌減價手袋款推薦，Chloé C手袋勁減$8千，低至45折；倪晨曦同款LOEWE手袋低至６折？▼▼▼

+ 15

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

同場加映｜光棍節優惠｜梅根愛牌Strathberry雙11低至半價：包括季節性新款。

同場加映｜【光棍節優惠】Farfetch雙11 2021精選：盤點20個必入手名牌手袋

同場加映｜光棍節優惠｜新加坡女裝網店雙11減價低至2折 尺寸適合香港女生。