光棍節優惠｜台灣D+AF雙11限時半價 　人氣短靴極似BV低至$2XX

【光棍節優惠｜雙11｜減價】皮靴是冬季必備的單品，配襯得宜更能修飾腿型。台灣鞋履品牌D+AF正進行「雙11」限時減價優惠，多款秋冬鞋款低至半價，最平只$194便能入手一對。以下《01女生》便為大家精選10對抵買的短靴及長靴款式，看一看哪一對是你的心水款？



台灣鞋履D+AF即日起至11月11日推出「雙11」限時優惠，多款人氣踝靴或長靴款等均推出低至半價的優惠，加上每對靴子也品牌獨家設計，搭配流行而多元的款式，性價比相當高。

【光棍節優惠｜雙11｜減價】是次D+AF推出的「雙11」限時優惠，包括品牌人氣的絨料襪短靴。(dafshoes@IG)

精選20款半價短靴及長靴款式推薦 貴牌Bottega Veneta替代款短靴折後售$2XX?

皮靴向來是歷長久不衰的潮流，更是冬季穿搭的好幫手。尤其短靴輕露腳踝增加優雅氣質；長靴修飾腿型，拉長身型比例，提升誘人個性。

是次D+AF推出的「雙11」限時優惠，包括品牌人氣的絨料襪短靴，由原價台幣NT$1,880（約HK$527）減至半價台幣NT$940（約HK$263），絨料襪款為親膚的材質，穿起來舒適合腿的踝圍，若搭配長裙更能突顯女人味；秋冬款限定的方頭短靴亦推出限時半價優惠，亦只需約HK$263便買到，減近3百元。當中有款加厚鞋底的「切爾西短靴」外型更酷似貴牌Bottega Veneta的人氣短靴，但限時雙11半價後，只售約HK$278，簡直是平民必備的替代款。

【光棍節優惠｜雙11｜減價】皮靴向來是歷長久不衰的潮流，更是冬季穿搭的好幫手。(dafshoes@IG)

另外，能瞬間提升好感度的長靴，亦有半價優惠，由原價台幣NT$2,280（約HK$640）減至半價台幣NT$1,140（約HK$320），一雙長靴搭配緊身牛仔褲，不但率性又性感，更修飾腿型令雙腿變得更筆直。以下為大家精選近20款的短靴及長靴款式，相信總有一款能可適當大家！

【按圖看】編輯精選：15款人氣短靴及長靴款式，短靴輕露腳踝增加優雅氣質；長靴修飾腿型拉長身型比例，每對鞋款低至半價優惠，最平約HK$320便買到？▼▼▼

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「靴子清潔4大貼士」 一款幾蚊的小物便可輕鬆解決刮痕污垢

靴子雖然百搭，但最令人困擾卻是保養清潔與收納，因易積污垢、又易出現刮痕和發霉問題，所以很快便變得殘舊而變得不常穿，造成浪費。早前品牌D+AF便在YouTube頻道上分享秋冬靴子「清潔收納小技巧」，短片中分別提及市面上2款，最常見的麂皮絨與合成皮革靴子的清潔收納秘訣，令女生可以低成本與最簡易的方法，為皮靴清潔和保養。

【按圖看】「靴子清潔4大貼士」不但可延長靴子的壽命，更令靴子變得如新的一樣，當中只需要一款幾蚊的小物便可輕鬆解決刮痕污垢？▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

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