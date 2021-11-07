IKEA宜家｜收納達人推5大隱藏好物　必入$200掛牆穿洞板掛飾物？

IKEA、收納｜適逄轉季又是收納整理的好日子，想讓小蝸居騰出更多空間，滿足年末聖誕節想大肆購物的好心情，不妨參考收納達人推薦的「IKEA 必買5大收納好物」，秒速將凌亂雜亂的衣櫃、化妝台及睡房整理得井然有序。



IKEA、收納｜收納達人熱推「IKEA 必買5大收納好物。(小紅書@SSX老丸子)

臨到聖誕節，各大品牌也推出限定版彩妝、護膚品或新季度包裝，但面對塞滿的化妝枱與衣櫃不知道如何收納與整理？

收納達人熱推「IKEA 必買5大收納好物」

向來是入手收納與整理的好物的IKEA，便能幫助大家瞬間將家居整理好，而面對大小不一又零碎的彩妝品，或服裝類的小配件也能收納妥當。內地收納達人老丸子在小紅書分享「IKEA 必買5大隱藏收納好物」，將各式收納小物的功能完美展示。

IKEA、收納｜「文件架」只是收納文件的，但在收納達人老丸子的改造下，便搖身一變成可收納不同大小、厚度的美妝品(小紅書@SSX老丸子)

文件架秒變收納化妝品好幫手？

當中本來只收納文件的「文件架」，在收納達人老丸子的改造下，便搖身一變，用來收納不同大小、厚度的美妝品，加上文件架為拉趟式設計，能一目了然在內的化妝品，讓你不用翻箱倒櫃便能找到想要的東西。

另外，想增加收納間隔的話，亦可加置塑膠貯物盒（售價約HK$13），自組成有分隔的小抽屜，有助輕鬆收納腮紅、眼影盤、唇膏和刷具等化妝品，讓化妝枱變得整整齊齊。

【按圖看】收納達人熱推「IKEA 必買5大隱藏收納好物」，洞洞收納壁板變化性與實用度高，只售HK$120；平平無奇的「文件架」竟成收納化妝品好物？▼▼

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