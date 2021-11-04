全民造星4｜黃榕面試帶寫真被批賣弄性感　無悔做自己：不應羞恥

全民造星4｜ViuTV《全民造星IV》首次以全女班形式比賽，日前一如以往慣播出海選花絮。過去曾因「陳冠希舊愛」而聲名大噪的黃榕（Gloriana）亦有幸入圍。現年39歲的黃榕當日帶同性感寫真去面試，卻惹來花姐的批評：「沒需要賣弄性感去吸引人，40歲人還想入行卻未準備好。」但原來快將40歲的黃榕仍甘願拋頭露面，全因有一個「女團夢」令她無所謂畏懼地站在舞台上被人評頭品足：「別人眼中的自己不重要，最重要是勇於做自己。」



但原來快將40歲的黃榕仍甘願拋頭露面參加《全民造星IV》，全因有一個「女團夢」。（glorianawong＠ig)

無悔性感寫真面試被詬病 坦言每張照片是人生經歷：不會令我感到羞恥

39歲的黃榕早在2015年因自曝是陳冠希舊愛，透露其性癖好而為人熟悉。是次黃榕參與《全民造星IV》面試時亦相當大膽，更自攜尺度大的性感寫真一同參與面試，就連一向習慣大埸面的梁祖堯和許廷鏗等人，亦看得相當尷尬。

ViuTV《全民造星IV》首次以全女班形式比賽，日前一如以往慣㤡播出海選花絮。過去曾因「陳冠希舊愛」而聲名大噪的黃榕（Gloriana）亦有幸入圍。（《全民造星IV》截圖）

當中黃慧君（花姐）更批評黃榕無必要賣弄性感之外，亦為對方感到心痛：「她（黃榕）唱、跳也不夠好，40歲人還想入行卻未準備好。她態度好好，見她被人鬧仍笑笑口，我其實很心痛，覺得她不應這樣辛苦自己。」但選擇中途再踏舞台的她，只因嚮往在舞台上能唱歌、跳舞的時光，而性感寫真雖然被垢話，但也是黃榕人生經歷的一部分，她接受《01女生》訪問時透露過，她從不後悔。而在紛紛擾擾的世界裡，仍舊敢於做自己實屬難得。

若然再給我一次面試機會，我都拿這本性感寫真出來，因為這本寫真都是代表我，不會令我感到羞恥。 黃榕（Gloriana）

【按圖看】全民造星4｜黃榕（Gloriana）即便已39歲，但身材與樣貌卻凍齡不美，全因她的興趣是健身？▼▼▼

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學會面對批評 不為取悅別人而活：敢於做自己

黃榕（Gloriana）參與《全民造星IV》面試時，即被花姐批評年齡大，但快將40歲的黃榕參選比賽，只想尋回昔日未完的「女團夢」。早前2005年，黃榕和雷凱欣組成女子組合「Sexy Dolls」，可惜她拍攝完一套劇集後，公司卻意外倒閉，女團夢碎的她轉投跑道成「𡃁模」，拍攝近6本的性感寫真，風頭一時無兩，有好評之餘亦有不少負評。但她已學會面對別人的批評，自有一套想法：

別人眼中的自己不重要，最重要是敢於做自己。 黃榕（Gloriana）

黃榕接受《01女生》訪問時提到：「可能外界覺得我很低俗，但我認為最重要堅持自己享受的事，因為沒有任何人能成為你。」正如黃榕參與《全民造星IV》前，也有發展健身的興趣。當時她為了參加健美比賽，更刻意用地獄式特訓來減脂，最後首名參賽的她更奪得第4名，但當時黃榕亦被人批評女生肌肉線太明顯，根本不好看。」

做每件事都會有人不認同，不需要為取悅別人而活。 黃榕（Gloriana）

黃榕參與《全民造星IV》前，也有發展健身的興趣，當時她為了參加健美比賽，更刻意用地獄式特訓來減脂，最後首名參賽的她更奪得第4名。（glorianawong＠ig)

黃榕卻無視這些負評繼續發展健美或其餘歌唱、跳舞的興趣，全因別人怎麼看她其實一點都不重要。若然敢於追隨內心所想，找到自己真正的價值，不為取悅別人而活反倒更為重要。

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