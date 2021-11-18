嬌小女生6大顯高穿搭術　善用2：8原則、尖頭鞋秒變9頭身好比例

身高150＋cm的嬌小型女生，總想著突破身高的框架，打造出顯瘦顯高的穿搭法，導致挑選衣服時都很苦惱，擔心一不小心穿錯單品就會顯得腿短。雖然身高受到先天的限制，但只要掌握6個顯高穿搭術，秒增10cm、穿出9頭身都不是問題喔！



「上寬下窄」凸顯細長美腿

小隻女的煩惱一定是覺得腿不夠細長，這時絕對不能錯過「上寬下窄」的技巧。編輯每次看到鄧紫棋強大的表演氣勢與穿搭，都以為她至少有165cm以上，殊不知其實她是嬌小的女生。Oversize上衣配上緊身褲是最常出現的私服穿搭，這樣的打扮可以讓腿部線條看起來更加修長，身材比例也更加完美。

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「上窄下寬」強調纖細腰身

除了凸顯細長美腿，如果你擁有纖細腰身，也可以運用「上窄下寬」，像是楊丞琳穿著的短版小背心，搭配高腰運動褲。不但能讓大家的目光聚焦在纖細的腰身，同時這也是看起來瞬間長高5cm的秘訣。除了短版上衣、高腰褲外，其實有很多女星在出席活動，也會以上窄下寬的禮服配上高跟鞋，讓腿部更加修長，整體造型更讓氣勢加強。

「2：8比例」悄悄拉長腿部

想要拉長腿部，讓身材的視覺效果更加完美，相信很多人第一個想到的搭配就是上短下長。沒錯，「2：8比例」原則可以讓身材比例更顯完美，達到9頭身的錯覺感。可以參考BLACKPINK ROSÉ的穿法，短版針織背心配上西裝褲，給人一種胸部以下都是腿的錯覺，視覺上腿部被拉長。當然也可以採取窄上衣和高腰褲的搭配，兩者都能讓比例更優化！

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「九分穿搭」露腳踝超顯瘦

小隻女不一定要穿短褲、短裙露出雙腿才能顯高，其實只要挑對長度，長褲也是顯高的武器。編輯推薦可以挑選九分褲，長度至腳踝為止，就像IU露出纖細的腳踝，讓雙腳看上去更纖細、更修長。而褲子的質料要留意選擇挺身的直身版型，俐落的設計可以達到延伸效果。

同色系穿搭延伸身材比例

同色系穿搭根本就是懶人的福音！每次編輯不知道要穿什麼時，就會出現全身黑的搭配。小隻女也可以利用同色系來營造出高挑身材的錯覺，推薦許路兒的造型供參考：上身緊身背心搭配飄逸的裙子，並繫上皮帶展現腰線，最後配上黑色鞋子。除了凸顯白皙的肌膚，同時也掩飾了比例不佳的問題。

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尖頭鞋款能延伸腳背

往往大家談到顯高鞋款，一定會聯想到高跟鞋，但超高鞋跟穿得太久其實非常不舒服。如果想穿得不動聲色、優雅，又要有顯高的效果，「尖頭設計」絕對是嬌小女生的必備鞋款。將重點轉放在尖頭設計，只要將腳背延長，做出拉長雙腿的效果，而加上高度可以更加分，就像許路兒的搭配，延長纖細的腳踝與腳背，視覺上整個人高挑不少。

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