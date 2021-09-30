穿搭教學｜6種T shirt打結法一次看　寬鬆白T也能穿出性感不邋遢

撰文：VOGUE Taiwan
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沒心情打扮的你，是否就穿著一件簡單的素Ｔ配上寬鬆長褲或是牛仔褲，加上太熱不想出門，都快成時尚沙漠。

其實時尚不用繁雜的花樣，只要學會一些小技巧，在現有的物品上做些變化，就能快速get到簡約時尚的精髓，下面教你小紅書上超紅的6種Ｔ恤打結法，讓單調的Ｔ恤穿搭變得時髦、有新意。

一件本來顯壯頹廢的Oversize Tee恤，透過6種簡單綁法讓你瞬間顯瘦又性感。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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選件寬鬆的、oversize、長版的Ｔ恤都可以，跟著下面的步驟做，你也能變身百變Ｔ恤達人。

1. 側邊打結

1 首先先將ㄒ恤下擺捲到靠近腰部位置

2 雙手交叉抓住下擺，將下擺拉到一側

3 下擺兩角交叉，互相包裹成一顆球

4 最後再將下擺調整一下，看起來更自然

2. 側邊向內打結

1 首先先將ㄒ恤往上抓到腰部位置

2 直接拉著其中一角旋轉到底，再將尾巴向內折

3 拿出一條髮圈將尾巴綁起來固定

4 最後將這顆球向內折進Ｔ恤裡，調整衣擺

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3. 身前打結

很多女團練舞都喜歡這樣的打結法，讓你的螞蟻腰一覽無遺。

1 首先先將ㄒ恤隨意拉到靠近腰部位置

2 握住左右兩個角到身前，相互交叉打結

4. 褲上打結

這個打結法首先得搭配有腰帶配置的褲子。

1 首先抓住Ｔ恤一邊，往上捲到腰處

2 直接將抓住的那一角往褲子上的腰帶環穿過去

3 穿過去後在反穿一次固定，調整衣擺

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5. 褲上打結簡易版

和前面第4個很像，只是更簡單。

1 首先抓住Ｔ恤一邊，往上捲到腰處

2 直接穿過一個腰帶環就完成

6. 口袋法

這和把Ｔ恤一側塞進褲子裡是同樣的道理，展現妳隨性、輕鬆的風格。

1 首先先將ㄒ恤隨意拉到褲子口袋位置

2 選擇一角旋轉，塞進口袋裡

3 調整衣擺到自然狀態

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：單穿白Ｔ太無聊！簡單6種T-shirt打結法，簡單小巧思讓妳秒變時尚達人】

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