MY BAG限時優惠｜昆凌同款Coach75折　精選20款$3千下名牌手袋

【名牌手袋／減價】Furla、Kate Spade、Coach、Marc Jacobs等售價親民，向都深受小資女歡迎。近日網購平台MY BAG推出限時75折優惠，折後最平只HK$1,159便買到性價比高的Kate Spade手袋。另外，明星如木村光希、昆凌等熱捧的Coach袋款Tabby Bag也在減價列當中，折後約3千元便買到，優惠期售完即止，小資女絕不能錯過。



網購平台MYBAG最近推出名牌手袋減價優惠，多個品牌如Furla、Kate Spade、Coach、Marc Jacobs都有優惠，而昆凌揹上便是Coach的（hannah_quinlivan＠IG)

網購平台MYBAG最近推出名牌手袋減價優惠，多個品牌如Furla、Kate Spade、Coach、Marc Jacobs都有優惠，只需要在付款時用優惠碼「SALE25」，部分指定手袋便有低至75折的優惠。大家也別以為減價就沒好貨，人氣Coach的腋下袋Tabby Bag，亦有減價優惠，由原價HK$ 4069減至HK$3,051，加上腋下袋小巧別緻，揹上能瞬間增添女性優雅氣質，也散發一種俐落時尚感，難怪「天王嫂」昆凌和「最強星二代」木村光希亦有入手同款的Coach手袋。

Coach在2021年推出的經典新款Swinger「鞦韆袋」，推出後旋即受到不少女星的熱捧，如曾之喬等。（Coach）

另外，Coach在2021年推出的經典新款Swinger「鞦韆袋」，75折後由HK$3605減至HK$2704便可擁有，比起時興的腋下袋，這款「鞦韆袋」絕對夠實用。袋型輪廓圓滑呈流線型，而且拉鍊部位與經典金屬轉釦做結合，細節位讓人驚喜。Swinger手袋也基本上能夠輕鬆放入手機、零錢包或補妝用品，除可腋下袋揹法外，也隨袋附上可拆卸的長斜背帶，可隨時變換使用方式。

是次手袋減價除斜揹袋、腋下袋和「鞦韆袋」有折後，上班小資女愛用的Tote Bag亦有有不少的選擇，不妨參下《01女生》精選的20款抵買人氣小資手袋款推介吧！

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（減價貨品數量有限，售完即止，所有圖片商品及資料價格只供參考，一切以官網為準。）

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