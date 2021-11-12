心理測驗｜化妝習慣揭示靈魂伴侶類型：著重眼妝嫁富豪最幸福？

心理測驗｜在茫茫人海，遇見合適的人談場甜蜜戀愛，或許是每個女生對愛情的追求；但想尋覓命中註定的另一半，成立家庭卻不是易事。早前網上流行「4種化妝習慣」心理測驗，只要留意在化妝時最注重的部分，便能瞬間測出你嫁哪類型伴侶最幸福。



心理測驗｜從4種化妝習慣找靈魂契合伴侶，你嫁哪類型伴侶最幸福？(《女神降臨》劇照）

從4種化妝習慣找靈魂契合伴侶 注重化眼妝適合與「多金」伴侶結婚？

想找到喜歡的人，與對方談戀愛，其實不難。但要找到可共度一生，又靈魂契合的伴侶，或許需要窮盡一生的福氣。正如有些人一生遇上好幾段愛情仍未能開花結果；相反，有些人只談一次戀愛便能牽手到白頭，固中除要雙方互相遷就包容外，更重要是，他們找到最適合自己的伴侶類型。

早前，日本網上流行「4種化妝習慣」心理測驗，女生們只需要留意一下自己最花時間、又最注意的化妝位置，例如：平日注重眼妝的女生，原來最適合與擁強厚經濟能力的伴侶結婚；化妝時注重底妝的女生，最適合的的伴侶是1個可無條件接納、支持你的男人？想了解自己的靈魂伴侶是哪類型，不妨做一做以下心理測驗？

▼▼▼【按圖看】4種化妝習慣測嫁哪類型伴侶最幸福：化妝時看重唇妝是外表控，嫁帥哥最幸福？注重底妝的女生最需要「包容力」強的伴侶？▼▼▼

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