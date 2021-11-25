上班族學生必學「快速出門穿搭術」　連身裙、運動套裝突顯造型感

居家防疫促進「手滑」網購，各種新單品相信女生們也是買的差不多了。但是面對上學上班，除了能驚艷班上同學的新衣，必須學起來的還有「早出門穿搭守則」，以下 將提供4種穿搭靈感，讓學生們不要為了想穿搭遲到留下壞印象，上班一族更別因為穿搭遲到而被老闆責罵！



One piece

首先第一種穿搭絕對是懶惰女生必備的「一件式」連身裙，無論長短、顏色，套上就能一秒出門但同時也不失風格。奶茶色展現知性氣質，但搭配馬丁靴又能展現甜酷風格，一件式的百搭程度不在話下，絕對是早出門必備單品。

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白襯衫 + 牛仔褲

白藍配是絕對不會出錯的顏色搭配，巧妙地選用白襯衫而不是白色素 T，就能輕鬆打造偽乖寶寶形象。但為了避免過於正式，襯衫可以選用較寬鬆的版型，隨性地捲起袖子，領口的扣子也可以輕鬆的敞開幾顆，打造微熟大人風。下身的牛仔褲則可以隨機選用，任何褲款絕對都能和白襯衫完美搭配。

素 T + 背心

素 T 加上背心是入秋必備的穿搭組合，穿素 T 人人都會，但怎麼在穿著基本單品時還能突圍而出呢？搭配一件針織背心絕對不會錯，一件粗針織的米白背心帶出無害軟萌感，想要在昏昏欲睡的早上課堂吸引同學的目光，再搭上一件「可甜可鹽」的直筒長裙，就是滿分穿搭了。

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運動套裝

每學期的體育課都在早上絕對是大學間的都市傳說，雖然體育老師總是提醒大家要著用適合運動的服裝，但每每都只有少數同學乖乖聽話。只是我們總在運動的時候恨不得把身上的牛仔褲給脫掉。如果不想掉進這樣的兩難，這時候就要派出風格滿分又方便活動的運動套裝，不用多想套上就能出門，不但跟上時下流行，也能輕鬆取得體育好成績。

Dappei 結語：

以上就是搭編推薦「減少遲到的懶人穿搭」啦！不用多想還是能保持完美風格～早上型女生學起來！



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原文：女大生必學的「懶人直覺穿搭」，襯衫、一件式、背心 ⋯ 基本單品搭出新意，早八再也不遲到！

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