穿搭｜6款精品白T推薦　GUCCI、CELINE 、Chloe、COACH百搭又減齡

因為疫情的關係，精品品牌更是陸續推出多款百搭、好看的T恤，像是女星陳庭妮、韓星IU也都紛紛換上精品白T，現在就讓小編推薦6款從百元預算到千元的名牌T恤吧！
Comme Des Garçons Play T恤
有著吸睛搶眼的綠色雙愛心，Comme Des Garçons Play的這件T恤，傳遞出俏皮童趣，穿上身就是立刻視覺減齡呀～
精品白Tee受IU、Lisa等韓國女星熱捧，對時裝穿搭有要求又有預算的姐妹們，不防看看6個名牌白T是否合你心意~（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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COACH Forever系列T恤
COACH在2021年的Forever系列中，以刺繡為設計主題，彰顯樂觀正向、精湛工藝的核心價值，而T恤更是在上方繡上浪漫甜美的手繪圖騰，可愛到不行。
Stella McCartney 23 OBS 有機棉T恤
若你喜歡有點文青風格的T恤，那麼～Stella McCartney 23 OBS 有機棉T恤就很適合你！低調的文字敘述，從小細節展現好品味。
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Chloe logo T恤
必須說，大家一定要好好觀察這件Chloe logo T恤！因為衣服使用的細緻的白色繁花壓印，最後加上大大的Chloe ，簡單又不失品味。
CELINE logo T恤
BLACKPINK Lisa同款，還不跟著買嗎？CELINE家的基本款logo T恤共推出了黑、白雙色，乾淨俐落的設計，簡單搭件牛仔褲即有型好看。
GUCCI 櫻桃圖騰T恤
夏天就會讓人聯想到一連串的繽紛圖樣，而IU身穿的GUCCI 櫻桃圖騰T恤，更是散發出滿滿的夏季活潑感，讓人一看就對她充滿好感。
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