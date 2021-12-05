10款LV經典熱賣Monogram手袋推介　水桶包、信封包、化妝箱超迷人

Louis Vuitton 在 1896 年為了增添識別度，品牌二代傳人 Georges Vuitton，運用縮寫字樣搭配花朵符號設計的 Monogram 圖紋，已成為時尚圈最經典的設計，再經過 125 年的洗禮後，品牌每一款熱賣的包袋中，同樣也離不開此元素，近日許多女孩更用「老花」兩個字來戲稱這個越老越迷人的經典設計，編輯在這裡整理出 10 款近日熱賣的 Louis Vuitton 的老花包推薦，身為包控的女孩一定要把這張清單收起來。



Duffle

這款名為「Duffle」的圓筒狀提包，因外型酷似麥當勞的薯條紙盒，因此被網友戲稱為「薯條包」。它在 2018 年春夏登場後，便因可愛的外型受到許多關注。楊丞琳在一次私著中就以此包做為穿搭亮點，在她的帶貨力下，該包款立刻成為女孩的夢幻逸品。（售價：HK$ 20,200）

經過125年歲月洗禮，LV不斷推陳出新，以不同設計將品牌Monogram傳承下去，迷倒大批愛袋女生～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Sac Plat BB

這款超熱賣的迷你Tote bag，其實是品牌致敬 1968 年推出的「Sac Plat」包袋，將其標誌性的外型縮小，並配搭肩背帶，超可愛的造型。加上適當容量可裝得下手機錢包等簡單物件，讓「Sac Plat BB」成為最實用的小包。（售價：HK$ 18,500）

Félicie Pochette

這只鏈帶肩背包，無疑是 Louis Vuitton 品牌近日最受歡迎的包！精巧的尺寸加上好入手的售價，讓它成為小資女的最愛，在容量上讓能簡易裝下所需物件的特性，讓妳不管是約會還是閨蜜下午茶，都能成為妳穿搭的好幫手。（售價：HK$ 9,900）

Noé BB

在 1932 年受到香檳酒商所委託而誕生的這款水桶包，在近幾年因推出小型尺寸而受到許多女孩喜愛！加上好搭、耐用等條件，讓這款包不僅能為穿著加分，什麼都能裝的特性，更不會讓該包款淪為「小廢包」。（售價：HK$ 11,600）

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Vanity PM

這款以化妝箱為靈感的方包，是創意總監 Nicolas Ghesquière 於 2020 年春夏系列所發表，獨特可愛的造型，很快就受到女生青睞！這次品牌在金屬背帶上點綴皮繩元素，充滿個性及巧思的細節，讓這款包變得更為搶眼。（售價：HK$ 22,500）

Palm Springs Mini

Louis Vuittton 休閒感風格十足的「Palm Springs Mini」後背包，是品牌長年來的暢銷冠軍！以經典的 Monogram 做延伸，這次設計師運用深淺兩種不同色彩的面料組合，讓這款精巧的小後背包變得更有特色！（售價：HK$ 17,800）

Trunk

這款以硬殼小包為靈感的「Trunk」包款，細緻的金屬釦環除了致敬品牌行李箱起家的精神，同時也讓整體設計變得超酷！精準的分隔設計加上兩種色彩的拼接，造型與實用性兼顧的特性，絕對是品牌最值得投資的包款之一！（售價：HK$ 30,000）

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Passy

這款以標準信封包為藍本所設計的「Passy」，摩登的外型加上細緻的 LV Logo 金釦，讓整體有極高的識別度，粗獷又個性十足的背帶，喜歡率性風格的女孩也會很適合。（售價：HK$ 21,300）

Onthego MM

超級適合上班通勤的大Tote bag「Onthego MM」，有別於過去單一的沉穩色彩，這次該包款換上了兩種不同尺寸配色的 Monogram 拼接外衣，讓該包款在實用之餘更增添活潑、可愛的氣息。（售價：HK$ 23,600）

Locky BB

想找一款酷到不行的包嗎？這款以鎖頭為為包袋扣環的「Locky BB」，以光滑的牛皮拼接，讓老花的圖紋擁有不同的詮釋方式。方正的外型加上個性十足的設計，讓這個鎖頭包不管配搭什麼風格的衣服都能成為焦點。（售價：HK$ 15,800）

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