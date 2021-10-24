手袋｜8大輕奢帆布ToteBag品牌推介　MJ、MK、Tory Burch5千入手

比起沈重的皮革包款，需要在都市叢林裡穿梭的小資族，更需要一款輕小的Tote Bag！今天儂編就要來告訴大家8款最值得關注的帆布包，這些包款清一色定價都在5千以下，不僅價格甜甜、外型也買買，保證能讓你輕鬆下手、無負擔！



Longchamp

Longchamp以全新概念重新詮釋Roseau系列，淺灰色帆布包面完美演藝簡約、優雅風格，並兩側分別點綴上品牌英文Logo和充滿活力的馬形圖騰，讓馳騁的駿馬點耀於再生棉質帆布上。皮革包邊設計增加視覺對比性，加上這款肩揹袋大小適中，可以容納各種物品，伴您輕鬆度過每一天！

Marc Jacobs

最懂少女心的紐約設計師Marc Jacobs，本季將旗下許多經典包款點綴上迷幻渲染色彩，特別是這款結合休閒風格的 The Tote Bag ， 手工渲染技法讓每款包都擁有獨一無二的暈染圖紋 ， 寬敞實裝的容量，也讓它成為小資族在購買該品牌入門包時的人氣首選 。

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Tory Burch

輕巧Ella迷你Tote Bag，採用充滿夏日情懷，抹茶綠和白色相間的野餐方格布印花，方正俐落的包型，加上大小適中的尺寸適合用來攜帶日常必需品，甚至可當作公事包裝入13寸手提電腦和各種開會資料，俏麗迷人又撫慰人心的設計，讓你一揹上它就能立刻擁有好心情。

Michael Kors

正逢新冠肺炎防疫期，比起強調造型性的迷你包，大號帆布Tote Bag更實用。耐用的帆布和鍍金五金件讓經典款式瞬間變得充滿現代。這款Tote Bag採用光滑皮革飾邊設計，能一次裝入手機、錢包和出門採買的各種日常必需品，是一款實用、造型兼具的絕佳入門款。

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Agnès b.

同樣來自法國的Agnès b.以簡單的設計手法，賦予純棉帆布Tote Bag更多的設計語彙，並讓過往常見的買菜包也有了時尚手提袋的新生命。這款包最大的特點，除了對比色皮革拼接，低調的皮革logo前口袋，自然垂墜在包身的提把設計也給一種慵懶感，讓你不用飛巴黎也能擁有法式風情。

AllSaints

過去AllSaints推出的包款，大多以中性、俐落的牛皮包款為主，本季品牌也搭上了帆布包的列車推出印花Tote Bag，並在包面印上醒目的英文字樣，以及搭配上銀色金屬配件和可拆卸拉鍊袋，方正俐落的百搭輪廓，可隨身攜帶非常適合外出採買和旅行使用。

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Rag & Bone

2021年Rag & Bone以再生棉為核心，推出一系列使用再製紗線打造的包款，網狀結構組成的Passenger Tote Bag，飾邊與提把選用麂皮材質提升耐用性，開口部分為磁釦設計，內部附有可收納的皮革拉鍊小袋，是一款手提或肩背皆舒適的兩用包款。

Gianni Chiarini

由義大利輕奢包袋品牌Gianni Chiarini所設計的Marcella Tote Bag造型簡約、優雅大方，近期被無數日本人氣女星演繹後再度翻紅，中性的設計跳脫性別、年齡的拘束，受到眾多風格人士喜愛，除了有帆布款之外、皮革、毛呢...材質也很值得推薦，加上各種尺寸選擇，保證能讓你選到心頭好。

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