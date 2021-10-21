復古手袋｜精選10款名牌化妝箱包　CHANEL、DIOR、LV優雅又易襯衫

近年來復古風大受歡迎，這股熱潮在包包上也可以看到，許多精品品牌都推出了化妝箱包，或方、或圓的立體包型，不僅收納空間充足，重點是背上身時看起來也比一般包款更加有俏麗感！所有愛包美女們，你們的「勸敗」壞朋友編輯整理了10款精品化妝箱包推薦，快往下幫自己挑一個吧！



近來越來越多品牌推出小型手袋，形狀包羅萬有。即使穿著簡單，只要有個精品包傍身，造型馬上升級！點圖率先看10款精品化妝箱包推薦中有沒有你的心水吧（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

CHANEL

1. CHANEL 小型經典鏈帶化妝包

2. CHANEL 經典鏈子化妝包

CHANEL在2016年推出的Vanity Case絕對是所有化妝箱包中的夢幻逸品，從在展出秀上登場就受到大量討論之外，正式上市後更是一包難求；不過除了經典的化妝箱包之外，CHANEL也推出了迷你化妝箱包的包款，方形與長型的都有。相對更小巧的包型，看起來更加俏皮可愛，這兩款粉嫩色的化妝箱包，搭配上標誌性的雙C標誌以及同色系皮革穿鍊，是入門CHANEL的好選擇！

LV

3. LV Nice Vanity化妝箱

4. LV Vanity PM Monogram印花包

LV經典的Monogram一直都是熱門長賣的暢銷款，而以行李箱聞名的LV所推出的化妝箱包外型俐落簡約，也是常在愛包女孩願望清單中的常客。包身以天然牛皮飾邊搭配上亮面金色的鎖頭與拉鍊細節，搭配上可拆式皮革背帶，手提或肩背都非常時髦！

相關文章：LV、DIOR、CELINE入門手袋點樣揀？5款永不過時的經典logo包推介（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 28

DIOR

5. DIOR Travel化妝箱包

6. Lady Dior Micro化妝箱包

款款包款款美的DIOR也為所有愛包女孩送上了化妝箱包，一款以Lady Dior別具特色的Cannage籐格紋縫線延伸設計的小羊皮革迷你化妝箱包特別搶眼。包身側邊還有精緻的「DIOR」金屬字母墜飾，雖然小巧但細節滿滿。另外還有以精緻刺繡帆布打造的Travel化妝箱包可以選擇，包型硬挺俐落，優雅又有個性。

Saint Laurent

7. Saint Laurent Vicky Patent Leather Vanity Case

8. Saint Laurent粒面壓印皮革Vanity Case

雖然化妝箱包不是Saint Laurent的強勢包款，不過也難掩這兩個化妝箱包的出色，一款是以2018年登場就受到注目的Vicky包延伸設計的立體化妝箱包。漆皮的外形設計，搭配以縫線打造出的蓬鬆條紋包身，大而搶眼的YSL標誌，讓這款包看來大方又俐落；另一款以粒面小牛皮搭配菱格紋縫線的化妝箱包，雙開的拉鍊其中一個配有YSL標誌墜飾，低調典雅。

相關文章：11款小CK精選手袋推介 斷貨馬鞍包、小方包已補貨 勿再錯失良機（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 18

GUCCI

9. GUCCI Ophidia化妝箱包

10. GUCCI GG Marmont化妝箱包

兩款GUCCI的化妝箱包分別是GG Logo Supreme帆布以及GG Marmont皮革款式。其中Ophidia化妝箱包以經典老花帆布搭配上紅綠織帶設計，加上小巧的雙G標誌，復古感十足；另一款GG Marmont皮革化妝箱包，包身是經典的V型縫線設計，搭配包身上的黃銅色雙G大Logo，簡單又搶眼。

看完這10款精品化妝箱包，女生們的包包願望清單是不是又多加了幾個待買包款呢？

相關文章：盤點10款2021水桶袋｜LV、Chloé、Gucci、Prada新舊網紅款式一覽（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 63

延伸閱讀：

「鮮奶茶色」1955馬銜包美炸！GUCCI「Beloved系列」，4大經典包集合

6萬入手CHANEL！精選4款小香菱格紋「迷你」包，湖水綠、桃粉色都超可愛！

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】