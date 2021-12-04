5款秋冬百搭「OREO波鞋」推介　Keds、PUMA、Vans經典黑白街頭風

講到一雙可以穿足四季、出門前可以不經思考穿上的「百搭鞋」，你的腦中是不是浮現小白鞋或是近年來急起直追的奶茶鞋？其實一款可帥、可美，把對比色結合得無比完美的「黑白鞋款」也是實搭性超優秀的選擇，各大運動品牌在2021年秋冬最新推出的OREO配色黑白球鞋，編輯都貼心幫你整理好了！



2021秋冬OREO黑白配球鞋推薦

PUMA SUEDE MAYU 復古龐克厚底美鞋

不只有百搭黑、白配色，還加入自帶長腿效果的超厚鞋底…這雙PUMA出品的復古龐克厚底美鞋SUEDE MAYU，在今年推出就話題十足，秋冬新色依舊超熱賣！麂皮絨質鞋面結合層層堆疊包裹而成的厚實鞋面，配色很基本卻充滿質感細節，蔡依林也靠它狂加腿長，超夢幻天后同款不買嗎？

超潮黑白色波鞋型格又百搭，可謂每家鞋櫃必備款式！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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adidas X9000 L4跑鞋

耐穿、耐髒的黑白配色跑鞋絕對要篩選進你的運動戰鞋小分隊裡！adidas「X9000 L4科技跑鞋」以黑色鞋面搭配流線紋路白色中底，俐落的撞色拼接誰都能輕鬆駕馭。機能方面也不簡單，內建全新高密度JET BOOST中底結構、ADIWEAR切割三角顆粒大底、工藝式網布鞋面與後跟TPU穩定裝置。避震、支撐、保護、抓地力、耐磨性通通超優秀，穿上它自信奔跑吧～

Keds DEMI MID TRX／DEMI TRX

黑白色系總是大家買鞋時的首選款式，除了百搭之外更是經典的象徵。Keds全新推出DEMI TRX厚底鞋型，在腳後跟選用撞色與異材質拼接設計，展現街頭配色質感。鞋側邊橡膠條紋加上鞋底小鋸齒造型和一般球鞋做出區別，增添戶外率性風格，更讓女孩們心動的是，小心機的內增高設計可讓腿型拉長更修飾！

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Vans Rassvet聯名鞋

全黑鞋身、加上奶油白鞋底，就是大家最熟悉的夾心OREO沒有錯啦！這雙VANS與俄羅斯滑板牌RASSVET的聯名The Skate Bold滑板鞋，用帥帥的黑白配色結合扎實的麂皮面料，鞋底側邊以黑色包邊設計印上РАССВЕТНЕЗАГОРАМИ有黎明將至的俄文，鞋內裡還用「黑、白招牌棋盤格」裝飾，一雙就充滿細節。

PONY MODERN3 雙色電光鞋

招牌電光刻紋增高鞋底、異材質拼接質感細節，熱門款PONY電光鞋也有「黑白配」可以入手，最新推出的MODERN3黑白雙色電光鞋用搶眼的雙色搭配更吸睛了！搭配輕量的EVA中底與耐磨的橡膠外底，回彈力、耐穿度都很優秀，一雙天天穿都沒問題～

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