日系溫暖感「長版襯衫」 穿搭提案　針織冷衫、短版背心襯出層次

天氣逐漸轉涼，日夜溫差大總是不知道該怎麼挑選合適的衣服？不妨考慮入手換季時必備的「長版恤衫」。長版恤衫是許多日系女生穿搭的常備款之一，不但能解決換季穿衣服的困擾，配上其他單品就可以營造穿搭的層次感和變化性。本篇要推薦長版恤衫的 4 種搭配方法，讓你在秋冬也能輕鬆穿出溫暖的好感印象！



單穿

長版恤衫除了能當外罩，也可以將釦子全扣，當作一件式的 One Piece 連身裙。將恤衫作為連身裙的穿搭法是懶人穿搭最首選的方法之一，套上長版恤衫出門肯定能減少翻箱倒櫃卻還找不到衣服的時間，也可以有效地大面積遮肉，幫你輕鬆修飾身型。衣長的部分建議挑選能夠露出腳踝的長度，才不會讓自己顯矮，嬌小女生可以搭配有高度的鞋子，一樣能夠很好駕馭。

長版恤衫看似平凡，其實配搭上單品也可以變出造型感～趁天氣清涼把握機會嘗試這種日系穿搭吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

上衣披掛、斜綁恤衫

加點配件就能讓平凡的穿搭更吸睛！若是覺得單穿長版恤衫太空、太單調，可以加件襯衫或條紋上衣當作配件，像是斜綁、披掛在肩上都能讓整體穿搭看起來更具有層次感，也更豐富。切記不要讓身上有太多雜亂顏色花款，若是有圖案的長版恤衫，就建議選擇顏色較素的襯衫或上衣作為配件披掛；若著用素色的長版恤衫，可以搭配不一樣的圖紋，例如直條紋、橫條紋、大圖樣的襯衫或上衣當作輔助配件，除了能夠凸顯花樣外也可以瞬間吸引目光。

相關文章：懶人穿搭｜日系女孩「簡約穿搭」公式 讓你幾分鐘完成出門又時尚（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 13

外搭背心

層次感一直是日系穿搭的標誌，想要增加穿搭的層次感，可以用背心疊穿做搭配。初秋天氣轉涼，穿外套又會太悶熱的時候，背心就是你最佳的選擇。許多日本型人也都很喜歡用外搭背心來豐富整體穿搭，除了常見的 V 領、圓領款式以及 Oversize 版型，也推薦短版的背心款式，短版的背心套上長版恤衫會有裙裝的效果，能夠營造上短下長的視覺，會讓比例看起來更好，背心絕對是必備的零失誤百搭單品。

相關文章：秋冬穿搭｜5件衣櫃必備單品 恤衫、背心、針織Polo軟萌顯瘦知性（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 19

搭配針織

秋冬天氣漸漸變冷，是時候該拿出針織單品了！除了實用且給人溫暖的感覺，針織單品的百搭程度極高，是必備的入門單品之一。像是針織材質的開胸外套、針織冷衫等等，都是秋冬的衣櫃常備款。建議以織法密度來挑選合適的針織單品，若想要整體看起來輕盈不厚重，可以挑選細針織款式；想以保暖為主，粗針織款式就是你最好的選擇，配上長版恤衫，簡單就能穿出豐富性，也能營造溫柔的好感印象。

Dappei 結語：

長版恤衫絕對是必入手的百搭單品，只要簡單搭配，馬上就可以穿出滿滿的層次感！怪不得日本女生人手一件，好搭的程度簡直不容小覷，心動不如馬上行動，搭編也要開始來購入了！



相關文章：GU秋冬7款精選百搭針織品 背心、POLO衫、開胸外套顯知性溫柔美（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 31

相關文章：日系流行「淡色女子」全攻略 奶茶祼色系打造溫柔知性形象（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 24

延伸閱讀：

日本女生都在穿！必備款「條紋上衣」搭配提案，褲裝、裙裝都百搭，還能當吸睛配件！

秋冬層次穿搭沒那麼難，用「背心」疊穿出簡約休閒風格，簡單搭配就超吸睛！

原文：日系女生人手一件！休閒穿搭必備「長版恤衫」 穿搭提案，穿出溫柔層次感，秋冬換季也不怕！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】