秋冬穆勒鞋6大推介　Nike、Adidas、Vans小白鞋變奏方便舒適百搭

身為標準白鞋控，儂編每季都會替自己採購新鞋，2021秋冬許多品牌都不約而同推出以旗下經典球鞋改制而成的白穆勒，這類鞋款可以搭配襪子一起穿著，所以既有懶人拖鞋的舒適性也同時能兼具外型的時尚感，至於有哪鞋款值得買現在就跟儂編一起看下去？



1. Vans

身為討厭綁鞋帶的懶人一族，儂編對Vans Slip On有強烈的偏執，喜歡它隨穿隨走的方便性，如今Vans將原有設計再升級成更好穿脫的穆勒款，增加鞋款的女性特質，非常適合用來搭配洋裝一起穿著，實在沒有不敗的理由。

2. Nike

如果有機會到Nike官方網站上逛一圈，你會發現本季品牌將許多經典球鞋變成了好穿脫的穆勒鞋，其中這款Court Legacy就是儂編心中的首選No.1，耐久帆布搭配經典縫線和復刻 Swoosh 設計，讓你穿出運動風的同時又不失時尚感。

趕著出門但又選擇困難，不知穿那雙鞋子才好？穆勒小白鞋可能是你最好的選擇！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

3. Adidas Originals

Adidas Superstar 在 70 年代初登場後，就成為打破界限和進化風格的代名詞。2021秋冬再度顛覆結構推出嶄新設計，採用俐落的套穿式設計，讓你輕鬆穿脫，無須綁鞋帶。讓你省去所有搭配上的煩惱之外，套上它輕所出門就是這麼簡單。

4. Converse

一手一雙的Converse帆布小白鞋，在2021年秋冬除了高筒、低筒之外，還多了一個我們非常勸敗的穆勒鞋型，獨特低挖鞋筒能讓你露出纖細的腳踝，使腿部比例延伸創造更好的視覺效果，再加上俏皮的襪子搭配，絕對能讓你穿出完美造型！

相關文章：秋冬奶茶色波鞋8大推介 NIKE顏值高、adidas、Converse最顯腿長（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

5. Puma

Puma 經典厚底球鞋 Cali一直是品牌的熱銷款，也是許多女孩鞋櫃裡至少有一雙的單品，這款穆勒鞋延續經典厚底版型再搭配純白皮革鞋面和香檳金色點綴的Logo標籤，創造柔和視覺感受的同時也大大增加鞋款的搭配性，難怪每次品牌一補貨就立刻銷售一空。

6. Keds

連英國皇室都愛不釋手的Keds小白鞋，過去多次出現在凱特王妃的日常私服中，如今她最愛的Moxie推出的穆勒鞋款，搭配柔軟的棉布材質，舒服手感讓鞋款像T恤一樣輕鬆好穿搭，非常適合熱愛休閒打扮的妳，讓腿部線條一路延伸到腳跟，更顯修長雙腿。

相關文章：4款復古「老爹鞋」推薦 adidas、NIKE、New Balance修腿型兼增高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

相關文章：百搭波鞋也會穿出鄉土味？3大不敗穿搭：襯西裝褸、牛仔褲最穩陣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

Nike Air Force 1 榮登2021上半年小白鞋霸主！7款不能錯過的當季配色，怎麼可以不入手？

2021上半年夯什麼？Lyst Q2熱銷單品大公開，Nike小白鞋、腋下包賣到翻

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】