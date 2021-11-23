秋冬「洋蔥式」穿搭｜必備襯衫、薄高領、牛仔褸多層次KO日夜溫差

冬天正式到來，然而在香港白天高、夜晚又驟降的氣溫讓人非常困擾，這時候意味我們該開始增加穿著的層次感，穿脫方便又有型，輕鬆對抗溫度差。



本篇 Dappei 要推薦「秋冬必備單品」，天氣再捉摸不定，穿搭都能依照當時的變化做因應。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

打底推薦：薄高領、薄襯衫

秋冬天氣不穩定，早上還熱呼呼，可能傍晚就開始起冷風，在穿搭上可以把打底單品選好，就不怕多變的溫度，基本一些的可以選擇薄襯衫，襯衫裡面可穿件較貼身的背心，或者外面套件 oversize 的針織背心，都是很好的機動穿搭。若想要造型感比較強的搭黨，可以選擇高領的薄紗打底衣，搭配上可以選擇小可愛、馬甲、背心、TEE 疊穿，就能營造好看的層次感。

外襯推薦：針織背心、寬版 T

外襯衣物就很多樣了，比較 oversize 短袖、針織 / 毛呢背心、西裝外套、牛仔外套等等都很合適，想讓秋意更濃的人還可以在背心花紋上花心思，例如格紋、千鳥格、鯊魚皮紋都很有秋天意象。

長、短袖 T 恤

長、短袖 T 恤的疊穿很適合想穿出街頭感的搭黨，想要更亮眼的搭配可以在其中一件選擇比較鮮豔的顏色或是特別的圖樣，例如渲染風格、動物紋等，讓整個穿著看起來比較有重點而不平淡。

同場加映：「奶茶色」3大穿搭風格 利用西裝外套、連身裙打造知性溫柔幹練（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

西裝外套

薄西裝的挑選重點可以選擇比較寬大、墊肩明顯、布料垂墜感比較強的款式，除了看起來比較俐落之外也能讓造型更有秋天的味道，穿去上班或上課也不會太過緊繃正式又很有造型感。想要穿出休閒感的話，裡面的選擇可以是花襯衫或是 T 恤，白襯衫會比較有正式感。

牛仔外套、飛行員外套

牛仔外套、飛行員外套在秋冬比皮外套更加適合一些，休閒風格也比較強烈。選擇上可以挑稍微寬鬆、大一號的款式，除了看起來比較慵懶之外也能為一路穿到寒冬裡面要塞很多衣服做準備。

Dappei 結語：

有了上身的搭配，下身可以簡單地穿牛仔褲、白色長褲或是款式簡單的裙子，才不會讓造型看起來太過雜亂，顏色上我們可以選擇大地色系、偏暖的橙色、黃色、紅色等來讓整體感覺更加應景，甚至添加一些淡粉紅、紫羅蘭色讓造型更加分。



同場加映：百搭波鞋也會穿出鄉土味？3大不敗穿搭：襯西裝褸、牛仔褲最穩陣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

同場加映：秋冬奶茶色波鞋8大推介 NIKE顏值高、adidas、Converse最顯腿長（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

延伸閱讀：

搭牛仔褲很經典沒錯，但白 T 這 3 個「綠葉搭配方式」，讓夏天穿搭更別緻！

懂搭就不怕沒衣服穿，日本女生超實用的「重複穿搭術」，用 素 T、寬褲、長裙 ⋯ 基本單品打造多變造型

原文：女大生的「早秋穿搭」，準備好襯衫、背心、薄高領、oversize 單品，用多層次應付秋天的多變！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】