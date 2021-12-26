DIOR推老花童裝手袋只$6XXX入手　FENDI經典款童裝版與女裝款相似

【名牌手袋／童裝手袋】時興迷你手袋，不但為名牌入門單品，細小尺寸亦適合一眾小個子女生；不過迷你手袋以外，也可考慮童裝手袋？DIOR、FENDI、CHLOÉ等奢侈品牌的童裝手袋設計沒帶稚氣感，相反有種將大人版手袋縮細的感覺，價格親民，絕對可作入門手袋另一選擇。



【名牌手袋／童裝手袋】DIOR、FENDI、CHLOÉ等奢侈品牌的童裝手袋設計沒帶稚氣感，相反有種將大人版手袋縮細的感覺。(DIOR)

童裝手袋為名牌入門另一選擇

DIOR、FENDI、CHLOÉ等奢侈品牌均設童裝系列，服裝以外，也提供手袋、鞋履等選擇；童裝手袋與平日女裝手袋一樣質感精緻，具高辨識度，令人一看就知是名牌出品，加上價錢比女裝手袋相宜，即使多買數個用以搭配服裝造型也不心痛。

【名牌手袋／童裝手袋】DIOR童裝小型多功能袋提供兩色選擇，售HK$16,000至HK$17,000，小資女不容錯過。(DIOR)

DIOR新推童裝手袋 $6XXX起入手

DIOR近日新推出童裝小型多功能袋及手機收納袋，低調又容易配襯；前者小型多功能袋提供兩色選擇，包括淡粉紅色全棉帆布綴以象牙色Toile de Jouy印花、經典米色與黑色Dior Oblique提花設計，袋身與可拆卸的圓形小袋均飾有DIOR Logo，也設DIOR星形裝飾，辨識度極高，售HK$16,000至HK$17,000。至於手機收納袋，同樣以淡粉紅色和象牙色全棉帆布製成，以拉鏈開合，並附有可拆卸及可調節長短的同色系小牛皮肩帶，售HK$6,400，小資女不容錯過。

【名牌手袋／童裝手袋】FENDI童裝名牌手袋充滿名牌風範，即使是大人使用也不失禮。(FENDI)

FENDI童裝版外形與女裝款式相似

此外，FENDI也為其經典手袋款式By The Way及Mon Tresor推出童裝版本，外形上與女裝款式幾乎一模一樣，但價格相對便宜；By The Way設粉藍色、淡粉紅及紅色選擇，如同女裝款一樣具手柄設計可手挽使用，也可選用肩揹帶斜揹或側揹使用。Mon Tresor童裝版本則命名為Zucca-Print Tote Bag，採用棕色小牛皮製成，袋身同時印有浮雕及手繪黑色標誌性FF圖案，價錢僅約HK$16,809。

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