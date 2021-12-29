Farfetch減價｜韓素希同款Valentino半價 精選15款人氣名牌手袋

【名牌手袋｜減價｜Farfetch】年終外國各大網購平台陸續推出減價優惠， Farfetch也推出低至5折優惠，多款名牌手袋也包括減價列中，如Chloé、Marni、Valentino、Alexander McQueen、Tod's等，當中Valentino人氣SuperVee和Chloé的Faye也有折，不想錯過熱賣款的大家，絕不能錯過是次減價的機會。



席捲時尚與演藝圈的Valentino「SuperVee」手袋竟有限時半價優惠（李聖經@IG）

精選Farfetch 「15個人氣減價手袋款」

Valentino Garavani small Supervee crossbody bag｜原價：HK$17,000，8折後售價：HK$8,500

Farfetch正進行年終減價優惠，不少甚少推出減價的名牌手袋款也有減價，當中席捲時尚與演藝圈的Valentino「SuperVee」手袋竟有限時半價優惠，由原價HK$17,000減至HK$8,500，就連韓星韓素希、李聖經、少女時代的Jessica也擁有一個。充滿流線型的設計配上搶眼的古銅金「V字」標誌，更突顯手袋的俐落風格，加上手袋款辨識度高之餘又超易配襯，搭配簡單的洋裝或牛仔褲裝便可出門，真是很難不入手一個。

上班一族最愛的「女神御用袋」Chloé—Faye也有8折優惠，由原價HK$16,825減至HK$13,460，Chloé自去年推出適合亞洲女生的小尺吋Faye後，便俘虜了楊謹華和柯佳嬿等女星。Faye手袋外型簡約，以柔軟小羊皮和小牛皮雙層拼縫手法，再配以圓形金屬環與鍊條扣飾甚為吸睛，內袋以手風琴為靈感設計，多重隔層有著極佳的收納功能，難怪手袋一推出，便成功攻陷不少的女生。

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（減價貨品數量有限售完即止。圖片及價錢只供參考，所有商品、價格以及活動詳情，均以官方資料為準。）

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