Dior珍珠耳環推薦Top 10　黃銅耳垂、琥珀水晶 、AirPods配飾秒殺

Dior 在 2022 年度系列中，帶著所有人來到奧林匹克運動會發原地雅典，並於帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）舉行了一場最時髦的運動會，品牌維繫著一貫的仙氣，並注入了運動元素，別具巧思的服裝、配件讓所有女孩垂涎，在近日該系列正式於品牌店上登場，除了包包、鞋子及服裝受到高度關注，Dior 近年來的首飾珠寶也不容忽視，儂編在這裡整理出 10 款在秀上話題十足的「珍珠耳環」，別出心裁的設計絕對能讓妳在充滿節氣的年底成為焦點。



貝殼造型珍珠耳環

在過去幾季，Dior 的珍珠耳環都會搭配縮寫 CD 字樣做設計，但在這次的度假系列中有許多別出獨特的造型特別吸引人，例如這款運用扇貝作為主角的款式，搭配上浪漫的珍珠，並在結尾反差的加上鉚釘元素，讓整體變得更有個性。

金屬墜飾珍珠耳環

這款以品牌 Logo 加上鉚釘吊墜作為設計的耳環，品牌巧妙的運用陽剛的元素平衡了珍珠的浪漫，搭配上粗獷的黃銅，讓整體帥氣指數直線上升，即便妳是酷女孩，也會這副珍珠耳環給吸引。

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珍珠金屬耳飾

誰說珍珠耳環就一定要優雅、內斂規規矩矩的？這只單隻的珍珠耳環，運用黃銅將妳的耳垂包覆，宛如藝術品般又帶點怪誕奇趣的氛圍，讓珍珠揮別了過去保守的意象！超吸睛的造型不得不佩服 Dior 的創意。

珍珠金屬茶色水晶耳環

晶瑩剔透是我們對於水晶的印象，但這次 Dior 打破常規，在水晶裡注入了宛如琥珀的茶色色彩，讓這只擁有吊墜的珍珠耳環瞬間擁有復古氣息！方正的水晶切割，同時也讓這件耳環變得更有味道。

愛心造型金屬珍珠耳環

女孩對於可愛的設計總是難以抵擋！這款心型的珍珠耳環，可愛的造型再搭上一邊 Logo 及另一邊紅色吊墜的不對稱設計，充滿層次又具有玩味氣息的風格，是不是已經點燃妳的少女心？

珍珠幸運星金屬耳環

延續著迪奧先生對於神秘學的依戀，品牌在設計上總能看見星座、塔羅等元素的出現，這只單邊耳環便是摘下天上的星星來做點綴！不規則的五角星設計以及鉚釘耳針，再搭配上珍珠的點綴，反差的元素組合，即便它只有單邊也會超級吸睛。

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珍珠花莖金屬耳環

Dior 這副耳環設計師將花莖以抽象的形式呈現，沒有太過具象的造型，僅以環狀雕塑感的吊墜為主軸，簡簡單單的線條加上珍珠及鉚釘的點綴，就讓這只耳環變的很有風格。

CD Logo金屬珍珠耳環

第一次購入精品珠寶首飾的女孩，Logo 耳環絕對是妳的首選！這款運用品牌字樣縮寫作為主視覺的耳環，圓形的換狀設計鑲嵌水晶點綴，再搭配上珍珠元素的注入，去參加晚宴時戴上它一定會很迷人。

D-Vibe金色金屬珍珠耳機吊飾耳環

這次在秀上最受到注目的便是這款可結合 AirPods 的珍珠耳環！現在路上滿街的「果粉」，不只 iPhone 成為每一個人的的需品，智慧型的藍牙耳機也成了許多人的基本配備！這次 Dior 便看上這股熱潮，將耳環結合於其中，讓妳戴上耳機的耳機也能是一種裝飾。

D-Vibe金色金屬珍珠耳機鏈結耳環

除了有上述比較低調的款式外，這條自帶項鍊的耳機裝飾釦也美翻天！以原本的珍珠裝飾為基底出發，在機上細緻鏈條設計，並點綴上縮寫的 Logo，出門不用想要搭配什麼飾品，只要靠一副耳環就能很迷人。

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