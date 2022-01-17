CHANEL度假系列5大手袋推薦　新迷你浮雕BOY款、珍珠雙C WOC必搶

愛買手袋的姐妹們～你們在等的小香來了！在CHANEL 2021/22度假系列中，又有許多新設計包款等著大家帶回家，從迷你BOY包到新款的雙鍊設計，這次小香更直接把珍珠加在經典的雙C包釦上，妞編輯幫大家挑了五款特色美包，快在漲價之前來看看吧！（笑）



這次的度假系列大秀在南法普羅旺斯雷伯城（Les Baux-de-Provence）的光影採石場（Carrières de Lumières）展開，系列靈感來自香奈兒女士與好友Jean Cocteau的友情，將同樣喜愛動物、星星符號等象徵幸運的元素，以及Cocteau執導的電影《奧菲的遺言Testament of Orpheus》的黑白美學結合，打造一系列俐落又色彩分明的設計單品！

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CHANEL度假系列

1. Chanel小羊皮珍珠WOC

這款菱格紋小羊皮WOC包款，看起來時髦又有造型感，直接將流行的髮夾飾品設計，結合經典的品牌名稱草寫、巴黎的英文單字，以及近年討喜的珍珠元素融入到包身上，就像以金屬髮夾夾在包蓋上，最特別的是這款包包的雙C包釦還是雙色設計，非常有特色～

2. BOY CHANEL迷你口蓋包

小香熱賣的BOY包繼之前的長方形尺寸後，在今年的度假系列中推出了迷你正方形的包款，採用亮面小牛皮革製成的迷你BOY CHANEL，搭配上皮革粗鍊帶，以及金色的雙C標牌，在包身的上方還有CHANEL品牌文字的立體浮雕圖案！

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3. Chanel 黑色雙C LOGO口蓋包

這款黑色皮革菱格紋雙C LOGO口蓋包，包身是平面的以經典菱格紋打造，包蓋上是金屬皮革的雙C標誌，看起來復古味十足，不過這個包包最搶眼的細節，是以金屬鏈帶搭配皮革穿鍊的雙鍊設計，看起來更加有個性。

4. Chanel黑色珍珠肩背包

珍珠在近年的小香包款中佔有很大的份量，這款以黑色小牛皮打造的亮皮珍珠皮革穿鏈包，不僅在鍊帶的設計上以皮革穿鏈打造，在包蓋的雙C標誌上也加入了微霧光暈珍珠點綴，讓這款包看起來非常優雅～

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5. Chanel小羊皮鏈條小包

沒錯！終於輪到小香的金球包了！在這次的度假系列中，這款圓餅型的小提包絕對可愛滿分，不僅在菱格紋的圓餅包身上有雙C標誌，外圈還有皮革穿鏈環繞，延伸至手提的部分更是以一顆金球連接，非常俏皮的一款！

姐妹們～趁著 CHANEL 在漲價之前，幫自己挑個美包吧～

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