天氣乍暖還寒，樽領冷衫派上用場！4款穿搭技巧穿出名模感不擁腫

秋冬必備的保暖單品絕對有毛衣，而高領設計的毛衣更加禦寒也更顯質感品味。本篇要推薦搭黨「高領毛衣」穿搭提案，除了單穿就很有造型感，也提供 3 款外套與高領毛衣做搭配，即使配上外套也可以不顯擁腫，一起來打造最時髦的保暖穿搭！



Look 1：單穿

秋冬高領毛衣穿搭 - 單穿（IG@cheriedari）

高領毛衣最簡單的穿搭法就是單穿，也很適合早晚溫差大的氣候。高領毛衣的領子能幫助修飾臉型，建議可以將頭髮紮起會更加俐落，也能減少毛衣在視覺上的厚重感。若要單穿為避免太像睡衣，可以挑選較厚挺的款式，也可以參考圖中 One Tone 色系的搭配，相近色系的穿搭能夠讓整體看起來更顯瘦，也可以選擇深淺不同的同色系去做搭配，即使單穿也能在顏色上營造層次效果。

Look 2：皮褸

秋冬高領毛衣穿搭 - 皮褸（IG@cheriedari）

高領毛衣搭配皮褸絕對是秋冬穿搭不可少的時髦組合，柔軟的毛料配上硬挺的皮衣一點也不違和，兩種不同材質的混搭能營造柔和又帥氣的風格，時髦之餘也能凸顯率性的 Boyish 風，圖中選用翻領設計的皮革外套，為穿搭增添吸睛亮點，配上皮褲可以呼應皮革外套，也更顯率性感。

Look 3：絨毛外套

秋冬高領毛衣穿搭 - 絨毛外套（IG@cheriedari）

寒冷的天氣最適合穿上絨毛材質的外套，搭配高領毛衣既保暖禦寒，又能讓時髦品味更升一階，圖中著用麂皮材質的絨毛外套，由於高領毛衣及絨毛外套都是毛料，不妨在穿搭上添加不同質料做混搭，讓整體穿搭不過於懶洋洋的沒精神，下身則建議選擇合身的下著，因上身較為寬鬆厚重，下身就不要再挑選過於寬鬆的褲裝、裙裝，以免整身看起來太臃腫。

Look 4：長版大衣

秋冬高領毛衣穿搭 - 長版大衣（IG@cheriedari）

保暖神器別忘了還有長版大衣，秋冬大衣有許多款式，本篇推薦西裝式大衣，比起一般的西裝外套，長版的西裝式大衣長度更適合搭配高領毛衣，可以覆蓋住毛衣下襬，也能讓整體穿搭更加和諧。V 領設計的西裝式大衣配上高領毛衣可以在視覺上拉長脖子並修飾臉型。穿搭上可以像圖中選擇相同色系，能避免大衣所帶來的厚重感，也能拉長身型，在秋冬肯定保暖又氣場滿分。

Dappei 結語：

高領毛衣絕對是寒冷天氣的保暖幫手，若不想穿太件衣服在身上可以選擇後款的高領毛衣，讓穿搭不會過於厚重還能凸顯時髦品味，混搭上述推薦單品更別有風味，輕鬆搭配就超時髦！



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