小資女職場穿搭｜善用大地色針織、毛衣　襯出氣質滿分日系輕熟感

初入職場，身為職場菜鳥雖然在業務上還不是太熟悉，但在穿搭上總要開始擺脫稚氣了，不是老成的成套套裝、黑色高跟鞋，而是看起來氣質又知性的「大人系大地色穿搭」！利用視覺上令人感到舒適的大地色，用色塊的方式搭配，利用基本的單品：針織、毛衣、一件式，就能輕鬆打造日系輕熟穿搭！



1. 毛衣

毛衣當然是秋冬最不可或缺的一項單品，但在毛衣的款式上，可以選用較有垂墜感以及設計感的樣式，整體看來就不會過於呆板，垂墜感帶來的貼身，以及在設計上拼接、簍空、不對稱都是很好的選擇，顏色上選擇不搶眼卻又百搭舒適的米白色更是再適合不過了。

職場小資女想穿得成熟而不失知性品味，不防參考以下5個大地色日系輕熟穿搭。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2. 針織

針織單品是除了毛衣，更能展現微熟好品味的地方，不論是運用在上衣、裙裝、外套都很適合，而粗針織比起細針織，在視覺上會看起來更豐富，能為素色的單品增添許多巧思。

3. 一件式

一件式也是日系女孩們衣櫃絕對少不了的單品，除了比起褲裝、裙裝更來得有風格度，卻也是懶癌必備的穿搭良品！簡單一件套上，天氣熱時內搭短袖、背心，天氣轉涼後，毛衣、高領、長袖都隨你搭，更不提它能模糊身形的優點，棉花糖女孩如果怕會顯胖，切記要選擇直筒的款式，A 字版型的一件式千萬不要碰！而矮個女孩可以搭配腰帶的使用，調整腰線位置，立刻增高 5 cm！

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4. 無領外套

無領外套絕對是近幾年最受歡迎的外套款式！夾棉、毛呢等，各種材質的無領外套你都能輕易找到，無領的設計對內搭的服飾相對友好，可以微微露出脖子、鎖骨的地方，搭配高領、襯衫都能在視覺上增添幾分層次感。

5. 皮革外套

今年不來件皮革外套真的說不過去，近幾年的皮外套已不是以往的短版、貼身版型，而是寬鬆的 oversize 襯衫式外套，皮革雖給人一種高冷的感受，但顏色若是選用米色、棕色，又或是今年非常流行的橄欖綠色，給人的感受就相對柔和了。

Dappei 結語：

不知不覺搭編也進入職場一年了，開始覺得真的不能再穿得像大學生了（笑），雖說年紀增長有點令人鼻酸，但想到有更多藉口可以買新衣服就覺得好開心！



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原文：微熟上班族適用！大人系的「大地色穿搭」，善用針織、毛衣搭出質感滿分的日系輕熟穿搭！

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