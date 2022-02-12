冬季限定手袋Top 5推介　Dior、Prada、Tory Burch經典logo超驚艷

新的一年正是替自己買個新手袋好好犒賞自己的時候。與其再花錢投資在基本款上，不如買一些「冬季限定」的款式，所以今天我們想特別從許路兒的包款收藏中，推薦2021年底～2022年初最夯的Top 5名牌IT手袋！



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Dior

Lady Dior一直是許多人的夢幻IT Bag，除了經典黑色之外，不妨參考許路兒手上的Burgundy酒紅小型尺寸，精緻的騰格紋縫線搭配上點綴上個人訂製徽章的皮革寬肩帶，讓你無論是在假日搭配黑色牛仔褲揹去跟姐妹吃飯，或拎著去公司上班都毫無違和。

Sandro

來自法國的Sandro每季都會推出最流行的法式風格服飾，這波將延續到2022年初的大冷天，除了可以換上保暖的刷毛麂皮Oversize外套之外，同時也可以藉由焦糖色麂皮掀蓋包去呼應帶有美式西部風格夾雜些許波希米亞浪漫感的時髦造型。

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Tory Burch

Tory Burch一直是許多時尚小資女的最愛，特別是近幾季呼應老花熱潮推出的T Monogram更是在引起一番搶購熱潮。而許路兒手上這款迷你麻將包，就是非常熱銷的款式之一，剛剛好符合亞洲身形的尺寸搭配上手提肩背兩用功能，CP值非常高。

Marc Jacobs

越活越年輕的Marc Jacobs一直是儂編非常欣賞的設計師，他既可掌握像LV一樣的一線大品牌，在小資市場也同樣能玩著轉。相機包、托特包、便當袋這些符合女孩日常的包款，還有針對冬季推出的天鵝絨、刷毛款都在在顯示他很懂女人心。

Prada

如果最近有在追蹤Prada的動向，會發現他們家的快閃店越做越精緻、越做越吸睛！ 在早前台北的分店，直接把雪地小木屋搬到Bellavita貴婦百貨的中庭，並且邀請時尚KOL們來作客，像是許路兒身上的羽絨外套和皮革鋪棉枕頭包，就是現場人人搶著買的夢幻IT款。

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