修飾身材神器「膝下靴」4種穿搭提案　全黑造型、短上衣修長顯瘦

膝下靴從去年加入熱門單品的行列，不僅能輕鬆融入不同風格，也能調整身材比例，選擇的樣式也非常多元，基礎的黑 / 白色、大地色、筒圍寬鬆騎士靴等等，都深受到大家的歡迎外，西部靴也是增添穿搭率性特質的好選擇，那在穿著較為厚重的秋冬要如何運用「膝下靴」呈現的更修飾身材比例呢？以下幾個穿搭提案提供給女生們在秋冬也能穿出纖細感。



全黑穿搭

想要顯瘦，最基礎又能迅速完成的搭配就屬全黑穿搭，若是想嘗試膝下靴的新手女生們，黑色款式是個安全不會出錯的選擇。在整體搭配後不僅能產生身材縮小的視覺效果，也能透過選擇異材質單品混搭來凸顯黑色的時髦個性，或是增添配件像是飾品等等，來改變一片黑的沉重。

膝下靴看起來帥氣型格，只要選好單品配搭，不論任何身型的女生也能輕鬆駕馭～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Tips：

若是搭配褲子建議挑選合身一些，如此才不會積大量皺褶在靴口處。搭配褲款時，若褲子與靴子顏色相差太多，常會產生身材被截斷而顯矮的困擾，解決辦法是選擇顏色深淺相近的牛仔褲和靴子。舉例來說，原色牛仔搭配深色系膝下靴（黑色、深咖啡色等），而淺色牛仔褲則加上淺色系膝下靴（白色、米色等）。當兩者色調相近時就能讓雙腿有延伸感，讓視覺更為顯高。

短版穿搭

選用短上衣配襯短裙、短褲或單車褲，這個組合很適合矮個子穿搭。短上衣讓下半身比例往上提高，也能選擇露一點腰線，突顯身材相對纖細的地方。再用短款下半身單品微微露出身體肌膚，除了讓整個人變得碩長外，膝下靴也能修飾腿型，揚長補短既顯瘦又時尚。

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長版上衣、連身裙、下半身失蹤法

許多梨形女孩對自己的臀部相當不自信，不妨用長版的 oversize 上衣蓋住，露出一小截腿部肌膚，就能營造慵懶又帶點性感的歐美微辛感，或是換上連身裙帶出些許日系氣息。若再加上腰帶或腰封調整身材比例，與膝下靴呼應，就能讓顯瘦效果加倍。

Tips：

以上搭配方法在內搭的部分加上「絲襪」的話，可以創造為腿打上陰影一樣的效果，更加顯瘦。而且根據絲襪不同的樣式或是顏色，能為穿搭添加更不一樣的味道。

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開衩半（長）裙

若是較少露腿的女生們，開衩裙會是很棒的選擇，走路時若隱若現看到膝下靴與一點腿部肌膚，是很多韓國小姐姐們熱愛的搭配方法。像是牛仔開衩半裙配搭西部膝下靴，打造氣質又率性的風格。

Dappei 結語：

膝下靴對搭編來說是遮小腿肉肉的神器，同時也讓自己的身材比例更拉長了，兼具保暖與顯瘦功能。暖心推薦女生們擁有一雙，一起在秋冬用膝下靴穿出美美的自己吧！還有膝下靴對露腿不自信的女生們更是一個時髦又能穿短褲或短裙的完美選擇。



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