韓國大熱「胎毛剪」遮蓋M字額、高額禿　髮型師親授2技巧即變小臉

高額頭、髮際線光禿的朋友快看！韓國大熱的「胎毛剪」，不但能修飾額頭，對臉型也有縮小作用！



難怪專業髮型師Ryan老師說韓國女生幾乎全部都有剪！這次Ryan老師就來教大家如何自己DIY「胎毛剪」，不用高深技巧也學得會！

韓國遮蓋高額禿、M字額的「胎毛剪」，其實自己在家也能辦到！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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韓國大熱「胎毛剪」

Ryan老師解釋，胎毛剪主要是利用最靠近髮際線的內層髮絲，以剪裁去營造類似陰影的感覺，讓額頭不會太空洞，Ryan老師說：「寬額頭、高額頭或額頭兩側比較沒有頭髮的人，就很適合剪胎毛剪，這種小瀏海也算一種小心機，平常不太會發現，但綁頭髮的時候落差感就很大，對額頭的髮量會有很好的修飾效果，不會讓額頭有往後無限延伸的感覺。」

Ryan老師傳授！「胎毛瀏海」自己剪

在剪胎毛剪之前，Ryan老師提醒若髮質較粗硬或有自然捲的朋友，一定要先順過髮流！免得剪完胎毛瀏海往上翹，在髮流都順了之後再剪，才能平順地服貼在額頭上，Ryan老師說：「要剪時先把頭髮都吹順，然後把頭髮全部往後梳，讓額頭的髮際線明顯露出來，再依光禿程度決定你胎毛剪的髮量要有多少，建議先從0.5公分髮片開始剪，覺得不夠再增加。」胎毛剪有個要件就是不能厚，保持輕透的髮絲感如出生嬰兒的胎毛一般，才能達到自然的修飾效果。

分髮片時要與髮際線呈直角，分出一個L型髮片，修剪時從前面或後面都可以，重點是剪刀要拿斜的，沿著臉型輪廓斜斜地修剪，讓胎毛剪有個由長到短的自然弧度，如果是平剪會有整齊切口，就會顯得刻意不自然。Ryan老師說：「修剪完覺得不夠，可以再挑一片0.5公分髮片加上去修剪，但不建議加到過厚，稍微有點陰影就可以了，整理時先用水沾濕，順一下髮流再吹順即可，髮際線就會有自然修容的感覺。」

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