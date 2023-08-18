穿搭技巧｜OL必學Clean Fit穿搭 6大單品展示自信俐落最平$79！

2023年時尚熱潮離不開Clean Fit穿搭，主打無Logo、簡約、合身設計、隨性自然的衣著風格。《01女生》為大家整合以下穿搭重點及單品推介，讓你輕鬆打造舒適自在又得體的ootd。



Y2K風追求復古風潮，並再次流行天鵝絨、螢光色、金屬元素、亮片水鑽等元素。Clean Fit的衣著剪裁和線條風格可以說是完全相反，雖然看起來和Effortless Chic和 Minimal Style有不少相似位，不過Clean Fit風格會更著重配搭細節、經典時尚元素及法式氛圍感。簡單而言，就是穿著簡約用色、修身版型又舒適的服飾，低調地呈現整潔俐落形象。

合身剪裁衣著

襯衫、T-shirt



以白色T恤為主要配搭，出錯率近乎0。(圖片來源:stylemilkshake@Instagram)

避免選擇Oversize尺寸。襯衫可單著或內搭Bra top或T-shirt，下身可搭配牛仔褲或單車褲，休閒中帶有時尚感覺。T-shirt方面，可選素色、字樣、小圖案設計。

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西裝



全身同一色系打扮，給人簡潔感覺。(圖片來源:9to5chic.com)

西裝外套雖然給人一種正式感覺，不過其優雅貼身剪裁可突出身體線條的優點，正正可平衡Clean Fit的慵懶感覺。上身穿上合身剪裁的西裝外套，突顯腰部曲線，令身形更修長。下身穿上修身西褲或直筒褲，拉長身形比例，完美呈現你的自信和氣質，氣場全開!

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牛仔褲



白色牛仔褲是必備單品。(圖片來源:fashionjackson.com)

特別是白色牛仔褲可以做到基礎、舒適又簡單的穿搭風格。上身配上西裝外套、素色T-shirt，營造出法式氛圍感。

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裙子



黑色連身裙，相信每個女生都會有一條。(圖片來源:9to5chic.com)

切忌揀選印花圖案，簡單而筆挺剪裁的裙子，就可以突出雙腿線條。如果想快速出門的話，可以入手黑色修身連身裙，簡約又舒適。

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鞋款

近年流行Loafers，深受時尚人士喜愛。(圖片來源:www.pinterest.com)

上班人士可選擇方頭鞋、樂福鞋，甚至小白鞋。假日約會就可以換上露趾涼鞋、尖頭鞋，時髦之餘又可以打造隨意慵懶感。

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簡約配色

(圖片來源:www.pinterest.com)

衣物設計合身之餘，亦要盡量揀選低飽和度色系及經典色，如黑色、白色、灰色和米色等。身上顏色亦不可多於3種及避免過多花紋和Logo，讓人看起來清爽舒服又充滿質感。

配飾細節

(圖片來源:www.pinterest.com)

於簡約昇華至有質感的秘訣就是合適地加上亮點小配件，如皮帶、手錶、手袋等。喜歡飾物的女生亦可以入手銀飾或金飾，如全黑打扮配上金色戒指或耳環，既可突顯個人風格，又可點綴整體造型。

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