野餐穿搭7大標配　純白、多巴胺服飾搭配草編單品　時尚又呃like

暑假除了窩在家追劇、打電動，偶爾也可以約親朋好友去野餐呀！



除了精緻的便當、點心、水果，難得野餐最重要的當然就是拍照了，小編這就為你整理了「野餐穿搭必備的7個單品」，讓你出遊也能拍出時尚大片！

野餐穿搭7個必備單品推薦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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All White 單品

除了娃娃領白色上衣、純白牛仔褲之外，雪白的洋裝也是個好選擇，更能襯托出個人氣質，而且棉麻或雪紡的面料輕薄不悶熱，適合在盛夏穿出門野餐。擺個最淑女的姿勢、散發最溫柔的眼神來拍張照，發在IG限時動態上一定讓朋友狂刷留言、連連驚呼：「太仙了吧！」

多巴胺色系單品

今年夏天全球蔚為風行的「多巴胺穿搭」也很適合以草地、樹木為背景拍照，怎麼拍都出片。試著大膽運用七彩繽紛的服飾妝點自己吧！尤其這樣高彩度的衣服、鮮艷的造型不僅能讓人一眼就注意到，野餐、出遊的心情也會變得更加愉悅。

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甜美圖案、碎花洋裝

碎花洋裝在野外的清新感中多了一分甜美，圖案造型的則多了一分可愛感。如果跟另一半約會、和姊妹聚會想要顯得更有仙氣，或是想拍出時尚大片，不妨穿著碎花洋裝在一片綠油油的草地上擺拍，推薦淺色系、細小碎花的洋裝會更加亮眼喔！

防曬草帽、漁夫帽

炎炎夏日當然還是少不了戴帽子防曬啦！不管是選擇渡假感的草帽或是休閒感的漁夫帽，都可以讓你的野餐穿搭更加活潑、清爽，拍起照來除了增添穿搭亮點還能修飾臉型，簡直一舉數得！想跟朋友來場夏日野餐卻還沒擁有這兩樣單品的儂粉們，趕快去百貨公司挑一頂最適合你的帽子吧！

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潮流彩色墨鏡

現在市面上的太陽眼鏡樣式多不勝數，除了常見的黑色、咖啡色鏡片現在還有粉色、橘色、藍色、紫色甚至雙色漸層的都找得到，鏡框也有很多種花樣，而儂編覺得最適合野餐的款式非彩色鏡片莫屬，可以參考上方Y2K女團NewJeans的搭配，微浮誇的墨鏡絕對讓你一抬頭便成為全場焦點！

渡假風編織手袋

編織手袋因為穿搭及場合的限制所以在街上不常發現，但也因為如此有了一種「儀式感」一上肩感覺就可以瞬間切換到假期模式，放在食物和野餐籃旁當裝飾品拍照也非常合適！想去野餐的儂粉們趕快拿出在櫃子中塵封已久的可愛編織包，讓它成為你的野餐特色小配件吧！

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淑女必備涼鞋

炎炎夏日出去戶外野餐雙腳當然也要能清爽通風囉！最近大勢女鞋品牌D+AF也出了各式各樣的涼鞋款式，溫柔的顏色也很適合搭配前面提到的All White穿搭和碎花洋裝。不過穿涼鞋記得須做好防曬，不然會曬成一格一格的詭異色差，需要脫襪子的時候就尷尬了！

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