婚鞋推薦︳這雙被喻為「現代版玻璃鞋」？5款難求的萬元夢幻婚鞋

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】經歷兩年多疫情，新人們傾向辦小型婚禮，但相信部分女生，內心還是憧憬夢幻的結婚過程，望像位小公主般出嫁。由此，在婚紗造型方面更會多花心思，而一對華麗的婚鞋絕不可缺少，不僅可以展示和修飾長腿，還可提升整個造型的奢華和注目感，讓你成為全場焦點。以下為大家推介其中5款萬元夢幻婚鞋，不僅深受多位女星喜愛，有的更是「一鞋難求」，非常值得注意。



【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】林志玲、楊穎和劉詩詩結婚時都穿Jimmy Choo的高跟鞋。(IG@jimmychoo)

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】Jimmy Choo Baily 100 (Jimmy Choo)

夢幻婚鞋推薦一：Jimmy Choo Baily 100 $9,090



相信大家都認識Jimmy Choo的夢幻鞋履，不僅曾在多部人氣電視劇亮相，如《色慾都市》和《來自星星的你》，亦是林志玲、楊穎和劉詩詩等女星的婚鞋，而戴安娜王妃更是忠實擁躉。這雙銀色高跟鞋帶細緻閃爍效果，搭以珍珠和閃石的Mary Jane設計，展現出優雅氛圍，配襯任何晚裝或裙款也很合襯。

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】鞋跟是Christian Louboutin唇膏的設計。(IG@louboutinworld)

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】Christian Louboutin Lipchick Pump (IG@louboutinworld)

夢幻婚鞋推薦二：Christian Louboutin Lipchick Pump AUD1,695（約8,817港元）



不少紅地毯現場都可見紅底鞋身影，以艷麗和性感的紅色作鞋底，締造成熟和誘人的魅力。這雙鞋以黑色漆皮製作，並以特別的弧度設計，展現出好看的腳型。鞋跟有別於其他品牌，使用獨有唇膏外型，看來帶來趣味得來，有效鞏固承托。

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】近年有不少女生搶購Mach & Mach的鞋子。(Mach & Mach)

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】Mach & Mach Double Crystal Bow PVC Heel Sandals (IG@machandmach)

夢幻婚鞋推薦三：Mach & Mach Double Crystal Bow PVC Heel Sandals $8,800 (from Lane Crawford)



這個品牌由一對姊妹共同創辧，成立只有10年，已獲不少荷里活女星喜愛。這雙鞋的閃石雙蝴蝶結，是品牌的標誌設計，綴以閃石和珍珠，加上修飾腳形的設計，穿後感覺就像童話故事的公主般，充滿優雅和耀眼感覺。高跟鞋即使在幽暗地方，亦會不住閃爍，以吸引全場目光，難怪得到不少人搶購，更有指「一鞋難求」。不過，由於鞋頭位置較窄，建議買前先試穿或買大半至一碼。

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】Amina Muaddi的鞋子被喻為「現代版玻璃鞋」。(IG@aminamuaddi)

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】Amina Muaddi Transparent Ane Wedge Sandals 95 (Amina Muaddi)

夢幻婚鞋推薦四：Amina Muaddi Transparent Ane Wedge Sandals 95 $9,260 (from Harrods HK)



近年另一款熱門品牌，由於部分鞋款以帶透明感的塑膠製成，故被喻為「現代版玻璃鞋」。這款鞋底呈楔型，較斗領跟舒適，加上全透明設計，看來就像玻璃鞋般，充滿夢幻感，而且有助修飾腿型。此外，有網友提到，這款鞋需避免陽光長期照射，減少影響品質的機會。

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】Rene Caovilla 曾為貴族設計出多雙優雅鞋子。 (Rene Caovilla)

【結婚｜夢幻婚鞋推薦2022】Rene Caovilla Caterina 珠寶涼鞋 (Rene Caovilla)

夢幻婚鞋推薦五：Rene Caovilla Caterina 珠寶涼鞋 $9,500



若然喜歡超級優雅的鞋款，可參考意大利品牌Rene Caovilla的款式，曾為貴族設計出多雙鞋子，亦成功俘虜柯德莉夏萍、樂壇巨星Rihanna和Beyoncé的青萊。這雙鞋由純手工打造，以三色蝴蝶結和閃石，打造出典雅和甜美感覺，穿後亦超修飾腿型。粉色鞋子適合甜美或搭以荷葉邊和皺褶設計的服飾，以添迷人的高貴氣場。