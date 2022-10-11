小廢包不實用為什麼仍受歡迎？日本節目訪問查出「這原因」

小廢包近幾年成為時尚女生必備的單品之一，雖然其容量極小，有的小得跟銀包無異，只放得下紙巾，有些更誇張得什麼都容不下，已經失去作為盛載物品的功能。既然小廢包不能盛載太多任何東西，為什麼還有那麼多人喜歡攜帶它外出呢？它的用途和吸引之處又是什麼？



小廢包近幾年成為時尚女生必備的單品之一。（IG @misselvani）

日本電視台晨間情報節目「ZIP！」就小廢包進行訪問，調查出年輕人為什麼要揹這種裝不下什麼東西的包包。節目量度了小廢包的尺寸，大部分長和寬只有大約10公分。而由於小廢包的容量太小，攜帶時手上還要拿住一大堆東西，譬如：手機、錢包等等。不但沒有使出門遊玩更方便，還增加了原本的負擔。到底小廢包的魅力何在呢？

日本電視台晨間情報節目「ZIP！」就小廢包進行訪問。（「ZIP！」節目截圖）

「ZIP！」進行了街頭訪問，受訪者解釋小廢包輕便可愛，已將它當成身上裝飾的一部分，作為裝飾品的用途大於袋子。比起實用性，她們更重視小廢包的外型設計。再者，購買容量較大和較貴的包包時，一般人會傾向入手比較百搭的款式和顏色，一些比較觸目誇張的顏色和款式，例如：顯眼明亮的螢光色、巨大的裝飾鑽石、珍珠等，她們會為之卻步，因為可以搭配的衣服較少，包包的使用度自然也會降低，變相有點浪費，而小廢包卻能令穿搭更多元化。

受訪者將小廢包當成身上裝飾的一部分，作為裝飾品的用途大於袋子。（「ZIP！」節目截圖）

愛打扮不是女生的專利，除了女生以外，東京街頭還有不少男生熱愛小廢包！直言買的時候，也就是打從一開始就沒有打算把東西完全放進去，凸出來也沒關係。節目組也訪問了製造商小廢包的用途，製造商也承認這類商品不是用來盛載東西的，只稱得上是裝飾品。

韓國現時也非常多人揹小廢包。（YouTube：愛莉莎莎Alisasa）

Find Kapoor是其中一個韓國有名的設計師品牌，其中Marty系列小廢包則俘虜了萬千少女的心。

比起實用性，女生們更重視小廢包的外型設計。（IG @9.3.0521）