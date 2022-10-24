精選10款Apple Watch錶帶品牌　隨性髮圈、知性鋼帶配合不同穿搭

Apple Watch擁有許多實用的功能，已經成為很多人日常的重要配件之一，就像電話殼、耳機殼一樣，幫它們換外觀也是一大樂趣。



除了用蘋果原廠的運動矽膠錶帶外，其實～還有許多超好看的皮革、金屬或運動型錶帶可以做選擇，在不同的穿搭場合做搭配！

10個超推薦的錶帶品牌及款式，一起給手錶換新衣～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Apple Watch錶帶品牌推薦

1：4:44 Accessories

不鏽鋼摩登格網錶帶

4:44 Accessories的這款摩登格網錶帶色澤飽和，不鏽鋼的材質主打絕不掉色，不需要小工具就能方便調整，更能完美貼合你的手腕，四款顏色也都是超經典百搭，第一次入手可以選擇這款百搭又不容易出錯呦～另外，他們家還有許多超豐富的款式，戒指跟耳環等小飾品都有販售，時髦女孩不容錯過～

2：strapromance

不鏽鋼+樹脂錶帶

網店strapromance也是推出很多五花八門的錶帶，小編認為，最特別的就是這款不鏽鋼+金屬+樹脂作點綴的錶帶，不同顏色、異材質拼接，讓整個錶帶看起來更生動有趣，以及典雅精緻，陽光反射真的很像寶石在手腕上一樣～更讓人心動的是，他們家好多錶帶都300元就有找！小資族們趕快去打包帶走！

3：UNIQ

Revix雙面防水矽膠磁吸錶帶

在網路上有超高知名度的新加坡3C週邊品牌UNIQ，主打簡約沉穩的設計風格，同時不斷研究新的材質，強化實用和機能性，而他們家產品也是超多元！防潑水、防汗、抗菌等的3C全周邊它都有～而這款雙色矽膠磁吸錶帶推出了超多種配色～從糖果色系到基本黑白灰應有盡有，不管男生、女生絕對都能挑到屬於自己的那款～錶帶採用防水矽膠材質，清水就能輕鬆洗淨，而且選擇雙面款，還能滿足三種佩戴方式（兩種單色或撞色）等同買到三款樣子呢！

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4：itslaut

Pop Loop Watch Strap

itslaut這款髮圈錶帶真的超級特別！彈性光澤的緞面材質，兼具輕盈感和透氣性，內置調節設計，可以輕鬆調整尺寸。配戴這款錶帶可以增添不少的趣味性～另外，這款髮圈錶帶也出了許多渲染的糖果配色，每一個都超可愛！一戴上去真的超吸睛～！

5：UAG

舒適矽膠錶帶

強悍、耐衝擊、軍規防摔、創新、耐用一直都是UAG產品特點，很多人會認為整體品牌太陽剛了，其實他們家還是有推出許多女孩也適合用的款式喔～像這款矽膠錶帶完全不輸原廠附贈的品質，還有多達8種配色可以作選擇，柔軟親膚的錶帶，即使配戴一整天，舒適感依舊，不勒手！

6：CASETiFY

CASETiFY X Pixar 聯名款

香港紅透半邊天的CASETiFY，火紅程度不用小編說，許多人一定也會有耳聞，不僅許多網紅、藝人都愛，小編也是他們家的大粉絲呢><！3C配件界的聯名大王就是它！迪士尼、美少女戰士、哈利波特及NBA等，超多品牌都跟他們聯名過！這次2022最新聯名Pixar錶帶，有胡迪、巴斯光年、勞蘇及小叉款式，喜歡童趣感而且擔心容易和別人撞款的話，小編非常推薦你們看看他們家的錶帶～絕對讓你挑到眼花撩亂！

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7：EINBAND

紅壇木錶帶

來自日本設計品牌EINBAND以獨家技術、使用天然木材，成功打造出集合全球最頂尖技術於一身的 Apple Watch 專用錶帶，市面上木頭錶帶真的超少見！別以為很重，實際上上手非常輕巧～而且木頭的質地，用得越久，就越有光澤感，更顯高級品味，採用雙開式按壓扣環，能夠順暢戴上，也能輕鬆地自行調整長度，這款紅壇木款式不管是誰都很適合，激盪出有別於以往的 Apple Watch 魅力～喜歡獨特的果粉可以考慮看看！

8：Nomad

防水皮革錶帶

說起 Apple Watch 錶帶，許多人也都會推薦來自美國的Nomad 皮革錶帶，經典款式使用天然皮革製成，獨特紋理讓每個錶帶都是獨一無二！他們所推出防水的皮革錶帶，如果想要有具備一定舒適性的皮革錶帶，又怕皮革戴久會有裂痕掉色問題，擔心不擅長保養的話，不如試試看這款吧！

9：Simple Union

Vintage Kofu Strap

來自本土的Simple Union，常常使用日本古老的布料去製作各式各樣的保護套，甚至還有販售許多布料所能製成的各式小物，非常特別！錶帶部分也不只有Apple Watch，連Rolex錶款也可以做搭配～丹寧風格真的超有特色也很特別，丹寧控們絕不能錯過！

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10：Golden concept

MANSORY聯名款-Coral White

溫昇豪、蔡淑臻、美斯和C朗都有戴！以Apple Watch高端獨家製訂出名的Golden concept，擅長以貴金屬、鈦合金等材質打造出獨特錶款，將精品概念注入日常科技之中，他們和德國豪華汽車改裝公司 MANSORY 聯手打造了台灣限定款，取自製造超跑中常見的石墨纖維及鈦金屬材質，整體僅重22克，極輕但堅韌的材質戴在手腕上不造成負擔，也不怕不小心碰撞、刮傷哦～果真是錶帶界的天花板呀～～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】