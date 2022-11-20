155cm女長腿穿搭3大技巧　突顯腰身是關鍵　4件單品嬌小女生必備

你們知道～《女人我最大》的助理主持人凱希，外型甜美的她，其實身高只有155公分嗎？！



所以～她在穿衣服的時候，就常出現會被服裝吃掉的尷尬，為了解救她的穿搭煩惱，在《微女人》節目中，特地找來了明星御用造型師邱美寧老師，手把手教學她如何穿出好比例，同樣是嬌小一族的你，這篇一定要認真看！

嬌小女凱希的穿衣顯高法，小個子也有大長腿！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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嬌小女生的穿搭煩惱

凱希自曝，嬌小的她，買衣服常遇到不合身的窘境，有時甚至需要額外花一筆錢去修改，不禁自嘲：「有時候修改的錢還比買衣服貴！」就連她拿給美寧老師檢視的個人私服，也被評為超NG組合，不符合個人氣質，也不適合她的身高。

嬌小女生單品推薦

1. 墊肩、硬挺上身單品

如何增加自己的份量感，卻又不顯得肩膀很寬呢？凱希在《微女人》節目上坦言，自己對肉肉手臂超沒有自信！所以，多半都是挑選墊肩，或是硬挺質料的上衣，看起來不只有精神，還能修飾上半身的肉感，如果是穿T恤可以將袖口反摺，一樣能達到這樣的效果喔～

2. 顯瘦A字短褲

短褲的長度是影響身高比例的重點，想顯高就要選膝上5cm至10cm的短褲，落在大腿間的長度為佳！露出膝蓋，視覺上便有助於拉長腿部線條，也會看起來更顯長～另外，每個人腿和上身的比例皆不同，一定要多試穿才購買！

3. 厚底鞋

當今Y2K的年代，吹起陣陣復古風，其中厚底跟鞋也是凱希必備的單品！腿短、腿粗沒關係，我們可以靠後天穿搭技巧來補救，而厚底鞋就是增高顯瘦的好幫手，一穿上瞬間擁有逆天長腿，小個子女孩真的必收！

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4. 腰帶

除了選擇帶有腰身的衣服，能達到顯瘦、顯腿長外，穿上寬鬆的T恤或襯衫時，可以像凱希一樣，搭配一條腰帶做使用，塑造高腰位置，讓你瞬間擁有100公分長腿！逆襲增高就不是夢～

美寧老師授：嬌小女穿衣3秘訣

美寧老師也在《微女人》節目上，為凱希搭配了4套衣服，讓她看起來顯瘦顯白又顯高，更顯明星氣場！更另外傳授3個，適合嬌小女的穿衣秘訣，趕快筆記起來！

秘訣1：高飽和衣服色系

為了因應健康膚色的凱希，可以多選擇飽和度較高的顏色，或是可以選擇拼接款上衣，離臉部愈近，顏色愈淺，製造色澤的對比，並盡量避開大地色系衣服，高飽和色系的衣服，也能讓整個人更亮眼，忽略身高。

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秘訣2：多選擇束腰款上衣

選擇連身款的束腰洋裝，也是顯高的好方法！自行調整束腰的高度，自己拉出腰身，輕鬆變換大長腿！

秘訣3：厚底鞋&露腳背高跟鞋

挑選鞋子時，除了厚底可以挑選外，露腳背的高跟鞋也很適合，靠著適當露肌來延伸腿部比例，真的不知道顏色怎麼選，美寧老師也分享，穿白色絕對不會出錯，看起來也更和諧、顯腿長哦～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】