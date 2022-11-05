東京旅遊必玩活動！BettySmith DIY牛仔褲　設計專屬你的牛仔產品

隨著香港 0+3 政策跟各國逐步解封，已經有不少人行李一提就飛往美的國度，其中又以充滿美景跟美食的日本最讓人魂牽夢縈，緊接著就是日本的賞楓季，要前往日本東京賞楓葉的話先等一等！



Dappei 介紹的這家「BettySmith 牛仔褲工坊」真的有在厲害，不但可以製作自己 DIY 獨一無二的牛仔褲，還有滿滿丹寧（Denim）周邊小物可以當伴手禮帶回家，就算費盡洪荒之力也要把它塞進行程裡！

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BettySmith 介紹

自從 16 世紀發明丹寧材質後，丹寧便從法國傳向世界各地，百搭又耐髒的特性讓丹寧成為每個人衣櫃的必需品。

當然，充滿強烈風格的日本也沒有例外，而位於岡山的 BettySmith 即是日本最古老的牛仔褲工廠，自 1962 年創立起已經有著一甲子的深厚底蘊，也讓倉敷市兒島成為國產牛仔褲的發源地。從最初製作女用牛仔褲到現今各種單品，老品牌好口碑加上不斷的與時俱進，讓 BettySmith 已經深植在日本人的日常裡。

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BettySmith 有哪些活動可以玩？

BettySmith 除了最初在岡山的牛仔褲工廠以外，後來也開設牛仔褲博物館、農場等等多元發展，最古老的牛仔褲工廠目前依然持續運作當中，也部分轉型成為觀光工廠，可以在這裡看到最真實的牛仔褲製作過程；牛仔褲博物館展出了牛仔褲的歷史演進跟相關知識，十分寓教於樂。更特別的是，BettySmith 還有觀光農場，出產有機作物之餘，還有很多日本學校會前往校外教學，可以看到可愛的日本小學生！

除了上述，位於東京的「BettySmith 惠比壽工房」則可以讓你自己 DIY 牛仔褲、牛仔外套等等單品，創作出最有你風格的丹寧單品！且這裡都是使用 BettySmith 出產的高品質牛仔布料，絕對不會回去穿幾次就落漆，是不管日本人還是來自世界各國的旅人都非常喜歡的行程！

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BettySmith 牛仔褲 DIY 流程

在「BettySmith 惠比壽工房」DIY 牛仔褲都有專業的職人在一旁協助，可以放心的把自己交給他們，步驟也非常簡單，只要先試穿選擇自己想要的牛仔褲，還有琳瑯滿目的皮標、鈕扣、鉚釘、燙布等等配飾可以選擇。接著工作人員就會教你如何將這些配飾固定在牛仔褲上，一件從你的視角設計、全世界獨一無二的牛仔褲就完成了！

除了牛仔褲，其他還有牛仔外套、小包等等品項可以選擇，而 BettySmith 也呼應目前地球最需要的永續創立「Eco Betty」，將邊邊角角的零碎布料經過巧手設計，變成筆袋、化妝包、鑰匙圈等等小物，可以當最棒的伴手禮送給親朋好友！

被封為「福岡最可愛女子」的日本女星今田美櫻、永野芽郁日前也去 BettySmith 製作了自己的丹寧單品，現在差不多可以下訂機票了吧？

Dappei 結語：

雖然現在機票很貴，但為了 BettySmith 好像可以不管三七二十一下訂欸，我不知道你，但搭編決定牛仔褲、外套通通來一件！



BettySmith INFO

電話：+81 86-473-4460

營業時間：週四至週一 10：00 - 19：00，週二、周三休館

交 通：恵比壽站步行 5 分鐘

預約方式：官網預約，當天需電洽

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原文：日本東京必玩！「BettySmith 惠比壽工房」DIY 你的專屬牛仔褲，穿出去絕對你最趴！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】