Jessica 6個牛仔褲減齡穿搭　Smart Casual不突兀、日常穿極減齡

在《乘風破浪的姐姐》第三季中有出色表現的Jessica鄭秀妍，不但對時尚有絕佳的敏感度，還創辦了個人品牌BLANC & ECLARE。



平時她也在社群上分享當日穿搭，有關注的人應該都能發現她外出服中常以牛仔褲做搭配，反而少有裙裝出現，所以今天儂編就整理出她的6種牛仔褲穿搭，讓大家對於牛仔褲除了白色上衣外還能有更多的搭配選擇！

Jessica鄭秀妍6個牛仔褲穿搭，輕鬆完成時尚穿搭！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 牛仔套裝

看著樸素的牛仔褲總是會不知道該怎麼搭配，最後只好隨便抓一件T恤直接出門，不過若是套裝的話就不會產生這麼多煩惱了！不過套裝的選擇也必須考量到材質與搭配度的問題，大家可以參考Jessica這兩套牛仔套裝，運用牛仔布筆挺的材質修飾身材曲線，長度也剛好落腳踝位置，不論搭配跑鞋或是高跟鞋都很適合！

2. 俏皮出遊穿搭

綁上辮子穿起淺藍色的水手服簡直讓人看起來就年輕個5歲以上！這樣的穿搭不會讓人有「裝嫩」的感覺，反而是潛移默化的透出青春活力的姿態，超適合出門踏青的時候穿，不過有的人會不太喜歡穿著短褲出門，這時候就可選擇用短版襯衫搭配淺色系的牛仔褲，拉長身材比例的同時也依舊不顯老！

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3. 優雅輕熟風

有時候會覺得穿上牛仔褲就會顯得沒那麼氣質、優雅，不過若是選擇對的單品就可以將氛圍感再度營造起來！像是用金屬材質細鏈的手表與手鍊交錯搭配，再加上鍊條小包就能讓整個人的氣質顯得精明幹練，上衣的部分也可以像Jessica一樣用不規則下擺的衣服柔和整體氛圍，顯得非常溫柔。

4. 白色系搭配

看膩了千篇一律的藍色牛仔褲的話，可以像Jessica一樣嘗試白色系牛仔褲的穿搭，上面兩套雖然幾乎全身從頭到腳都是白色的單品，不過她使用明顯的顏色對比來讓搭配不會那麼無聊，像是穿上白色吊帶褲時就會用嫩粉色的外套與帽子來點綴，想要營造休閒度假的氛圍時則選擇黑色內搭與戴黑邊的白色涼鞋搭配，讓簡單的色彩更有亮點！

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5. 簡約通勤裝

每天起床的第一件事就是開始煩惱今天該穿什麼？這麼困難的問題就讓穿搭教科書Jessica來解答！其實只要運用富有設計細節的小外套，內裡穿上白色內搭再加上牛仔褲就可以完成好看的通勤裝了，像Jessica這樣有荷葉邊領子的同色系外套或是做為亮點突出的微挺跳色西裝都是很好搭配的通勤裝單品！

6. 酷帥個性OOTD

前面看起來Jessica的穿搭都比較偏輕熟淑女風，不過其實她也有運用牛仔褲穿出酷帥個性的OOTD，簡單的上衣搭上直筒的牛仔褲是完成這項穿搭的第一步，想要有這種率性的氛圍還需要搭配漁夫帽或是老帽這類的單品讓整體看起來更冷感，不過要注意的地方是這一類型的風格都不適合有太多的要素在身上，只要像鄭秀妍這樣用簡單的元素就能夠輕鬆完成帥氣穿搭！

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