The Korner感恩節優惠全場鞋款低至3折　靴子、樂福鞋冬日必收

The Korner優惠2022｜本地鞋履品牌The Korner近年大受女生喜愛，不單推出多種鞋款，價錢亦相當親民！品牌最近推出全新黑色系列，帶給女生多款黑色鞋履型住過秋冬！除此之外，The Korner為粉絲送上感恩節優惠，由即日起至12月4日，全店鞋款低至3折，只需$147就入手到時尚感十足的鞋款，立即看看抵買靚鞋推介。



The Korner優惠2022｜The Korner為粉絲送上感恩節優惠，由即日起至12月4日，全店鞋款低至3折。（The Korner）

黑色可說是百搭及時尚感兼備的顏色，一對黑色的鞋履絕對是鞋櫃中不可或缺的鞋款。The Korner今次推出全新Black Collection黑色系列，選用時尚優雅的黑色系列為主色調，打造出高雅型格的時尚造型。品牌為深受女生歡迎的牛津鞋、樂福鞋、靴子等加入新派設計細節，立即看看Black Collection系列鞋款。

The Korner優惠2022｜The Korner今次推出全新Black Collection黑色系列，選用時尚優雅的黑色為系列的主色調，打造出高雅型格的時尚造型。（The Korner）

The Korner優惠2022｜Kelsey Ankle Boots $552（原價：$690）

靴子是秋冬不可缺少的鞋款，可以保暖之餘，亦能輕鬆襯出多款時尚穿搭造型。這款Kelsey Ankle Boots採用了尖頭設計，有助提長腿部線條。靴子採用了彈性環保物料製成，鞋側兩邊加上了橡筋設計，配合後方小耳朵手提式設計，方便女生穿上，穿起來亦會更舒適，設計別具心思。

The Korner優惠2022｜Kelsey Ankle Boots $552（原價：$690）(The Korner官網）

The Korner優惠2022｜Kelsey Ankle Boots採用了尖頭設計，有助提長腿部線條。(The Korner官網）

The Korner優惠2022｜Keva Oxford $472（原價：$590）

The Korner這款Keva Oxford相當獨特，為牛津鞋款加入新派元素，採用方頭設計配合粗闊鞋帶，成為一款破格的禮服皮革鞋款。Keva Oxford的俐落鞋形配上曡皮細節，充滿質感，鞋款採用了3cm鞋跟，有助令雙腿看起來更修長，可說是約會必備鞋款。品牌亦特意採用超軟物料，大大提升舒適度。

The Korner優惠2022｜Keva Oxford $472（原價：$590）(The Korner官網）

The Korner優惠2022｜Kamber Loafers $552（原價：$690）

Kamber Loafers採用全真皮製造，有助打造輕奢感，鞋款設計近乎可以完全包住腳型，在冬日中有助為雙腳保暖，亦能讓女生走得更平穩，大大提升舒適度，加上3.5cm方型鞋跟，可以增高、拉長雙腳線條之餘，亦充滿舒適感。

The Korner優惠2022｜Kamber Loafers $552（原價：$690）(The Korner官網）

The Korner優惠2022｜Keva Sandals $552（原價：$690）

Keva Sandals採用雙扣雙帶設計，加強質感及增添獨特性，鞋款設計乾脆利落，配合小白襪穿著，輕鬆打造出復古時尚造型。鞋款採用4cm鞋跟，穿上後顯高又顯瘦。

The Korner優惠2022｜Keva Sandals $552（原價：$690）(The Korner官網）

The Korner由即日起至12月4日，推出感恩節特別優惠，全店鞋款低至3折，最平只需$147就入手到時尚感十足的鞋款！

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