adidas 4款PUFFYLETTE運動鞋　STAN SMITH、SUPERSTAR上架即售罄

懶人胖胖版本的經典爆款……要被萌暈了啦！



乍看鬆軟肥短（？）、實際穿上腳輕盈又舒適，完全是為懶人量身打造的夢幻天菜……

今年名人的腳尖新寵「麵包鞋」，也延燒到運動圈，品牌adidas Original自推出一款由睡袋發想的「PUFFYLETTE雲朵拖鞋」大受歡迎後，最新居然把腦筋動到「四大天王」手上！？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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adidas Original四大經典鞋

爆肥「雲朵麵包版本」誕生

細數adidas Original歷年來創造出的經典爆款鞋履，STAN SMITH、SUPERSTAR、FORUM、SAMBA絕對名符其實，堪稱人人鞋櫃裡總會有1雙以上的超狂普及度。2022秋冬與日本知名球鞋店鋪BILLY'S TOKYO聯手，結合PUFFYLETTE麵包鞋型，直接把以上這4大鞋型「強制增胖」（笑），推出「Fake Printed」限定計畫，史上最胖、最萌、最懶版本誕生……

圓圓的貝殼頭＋三條線設計……大家學生時代一訂有一雙的「SUPERSTAR」復古貝殼頭，變身成「彷彿塞滿棉花、隨時能飛起來的」雲朵外型，但是經典元素依舊以電腦數碼印刷技術神還原在鞋身。

綠、白配色的STAN SMITH鞋款，鞋舌上印著70年代代表美國網球選手STAN SMITH本人肖像，這個經典細節也用電繪方式神還原，只是臉＋鞋帶都變得不太高清（笑）。

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今年時尚圈回鍋爆紅的SAMBA，連韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie都穿上腳，經典黑、白配色也被選中，以PUFFYLETTE的款式登場，本來復古又帥氣的氛圍，瞬間變得超療癒～

型男最愛Forum籃球鞋，招牌腳踝束帶設計也是用印刷的方式還原，重點是……整系列採用尼龍面料、保暖羽絨打造而成，輕盈材質溫柔包覆腳尖，拖鞋式設計穿脫超方便、舒適度超高，根本是懶人＋潮人的夢幻鞋履！

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