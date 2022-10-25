張鈞甯親授4招肩頸放鬆動作　舒緩久坐、站姿不良導致的腰背酸痛

很多人因為長期坐在電腦中前面工作，經常低頭、駝背導致肩頸酸痛的問題一直發生，然而適度的放鬆除了可以讓酸痛問題得到舒緩之外，還可以默默的幫助我們背部線條變的更好看！



經常在社交平常上分享自己生活日常的張鈞甯，在私下的生活當中其實是一名outdoor狂熱！她也在小紅書上分享4個「肩頸放鬆運動」，不需要太大的空間也可以簡單上手的4個動作，各位上班族姐妹趕快學起來！

張鈞甯親授4個肩頸放鬆動作，長時間坐著對電腦或工作需企一整天的姊妹們快快學起來吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4個肩頸放鬆動作

1. 仰頭挺胸

首先第一課動作就是要將雙手上舉後打開，並把胸部往上跳起來，過程中要有胸部在找天花板的感覺，接著雙腳屈膝，然後用雙手輕輕的撐著膝蓋，這一組動作持續來回大約10-15次，讓自己的肩膀先得到一個好的伸展再接著以下的紓緩動作！

2. 放鬆肩頸

先將自己的雙手放在肩膀上，接著讓手肘從往內收後再往上畫一個圈，這樣一組動作大約做10-15次，可以幫助我們有效的放鬆肩膀緊繃的肌肉，以及我們因為長期駝背而痠痛的上背。

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3. 90度腹部抬腰

雙腿與肩同寬並站立在地板上，接著讓自己的身體向前傾至90度時，伸出雙手向前伸展，讓手和上半身呈現直角的形狀，再利用腹部的力量將上半身抬起，雙手再畫一個圈，這樣一組動作一樣維持約10-16次，過程中要記得利用核心的力量來幫助抬起身體，以免用錯肌肉導致受傷！

4. 彎腰雙手碰地板

最後一樣讓雙腿呈現與肩同寬，接著雙手的手指緊扣後向外翻，同時間往上伸展，再讓雙手慢慢往下至觸碰地面，如果碰不到地面的姐妹們也可以盡量的去抓住腳踝，最後再回到上下拉伸的動作，這組動作重複10-15次，4招紓緩動作跟著練下來後能明顯感覺到，肩頸和背部的酸痛問題都有效的被改善，姐妹們趕快收藏起來一起舒緩吧～

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