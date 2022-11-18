減蘿蔔腿｜蔡卓宜懶人滾輪瘦腿4祕訣　3分鐘消水腫、減走粗壯腳瓜

不愛運動是不是很多減肥失敗女生的通病？再加上長時間久坐更容易使得下半身血液不循環，導致雙腿出現浮腫的狀況，然而一旦水腫產生，原本沒有很胖的腿，就會顯得又粗又大，視覺上長度還會被壓短，真的是超級令人頭痛的！



近期蔡卓宜分享了4招「滾輪瘦腿祕技」，只需使用「按摩滾輪」就能輕鬆消除腿部浮腫狀況，放鬆腿部肌肉同時下半身也跟著輕盈起來，完全就是實現了坐著也能瘦的神仙瘦身法，特別適合宅在家不想出門的人，影片一出立馬在小紅書上瘋傳，雙腿容易水腫的朋友，快來跟著蔡卓宜一起瘦出仙女美腿吧～

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使用按摩滾輪前注意事項

在開始使用按摩滾輪之前，以下幾點注意事項大家還是要特別留意一下，除了能減少不必要的傷害外，更能提升整體的效果。首先 ，若是初次使用的朋友，記得選擇材質較軟的滾輪，後續強度則依照個人身體狀況再做調整，接下來可以先在要按摩的區域塗抹上一層身體乳或身體油，幫助肌膚潤滑才不至於出現摩擦過度的狀況，最後切記一定要避開椎骨和關節位置，以上三點大家千萬不能忽略喔～

滾輪按摩技巧

1. 先推小腿前側的肌肉

首先，將按摩滾輪橫放在小腿前側，上下來回滾動，向下時出力往下滑動，往回時則放輕力道上推，來回為一組並連續操作至少20組，此位置平時較長處於緊繃的狀態，因此過程中感受到小腿骨肌肉痠痛屬於正常現象，對於水腫型小腿的效果最佳，至於力道就依照個人而定，大概按到小腿稍微發紅就可停止了。

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2. 小腿後側三段式推動

蔡卓宜表示此步驟他會先將小腿後側分成左邊、右邊、中間三部分，把按摩滾輪放在小腿後側並改變握著的姿勢，雙手手掌以向上握拳的方式抓住按摩滾輪，目的是為了讓手部有更好的施力位置，接著同樣繼持續用向下出力、向上輕推去操作，三部分都完成就可停止了。

3. 大腿內外上下+兩側肌肉

除了上一步驟將小腿分成三部分，這次則是將大腿劃分成正上、正下、左側、右側以及大腿斜上方的兩側，蔡卓宜提醒到各位大腿斜上方最容易被忽略掉的，但卻是相當重要的兩塊肌肉。操作時將腳掌踩著地面，大腿小腿與地面形成一個三角形，推動的手法則是從大腿根部向上滾動至膝蓋前方，蔡卓宜也表示在滾動內側時痠痛感會最明顯，大家需要忍耐一下，整組動作總共6個位置輪流操作一次即可。

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4. 臀部稍向上抬起

為了讓按摩滾輪可以帶到大腿根部，蔡卓宜建議大家可以稍微將臀部向上抬起，留出一個空間讓滾輪能夠往下，才可以更有效的按摩到大腿根部和臀部下緣的位置，同樣保持向上用力、向下輕推的手法，堅持一段時間後，就會發現下半身變得輕盈許多，大小腿的水腫問題也獲得了改善，而且就算坐在床上也能操作，真的超級方便簡單啦！！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】