【香水推介】5個小眾香水品牌　告別大眾味道　尋找屬於你的香氣

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-02-03 12:01

秋冬的香水也能來一場換季，隨著環境變遷和心境成長，膩了一成不變的一線香水，不如走入職人調香師的世界， 一探香水真諦。

4個秋冬必定入手的小眾香水品牌推介（按圖查看）▼▼

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1. LE LABO 職人精神的靈魂本香

2006 年創辦於紐約，可以說 LE LABO 這個品牌是創辦人 Edouard Roschi 和 Fabrice Penot 是兩位對於香水堅持的相遇，他們發現市面上的商業香水，譁眾取寵、過度包裝和行銷，市場逐漸淡忘香氣的重要性，於是 LE LABO 反向操作，不找代言和廣告，只專心做好調香一件專業，沒有華麗的名字和精美包裝，樸素簡約，LE LABO 一推出吸引許多資深香水迷的注意，一前往朝聖成了終身主顧，也讓這個年輕品牌不靠外在行銷就叱吒全球。

2. Byredo 北歐嗅覺美學的啟蒙

同樣是 2006 年，此年或許是香水復興年，有著印度血統的瑞典籍創辦人Ben Gorham在經歷印度尋本之旅後，被當地常用的線香和香料所啟發，成立了 Byredo。作為北歐人，他熟知“眼見”的美學是北歐設計的強項，攝影、建築、繪畫等都是藝術的根本，那嗅覺美學呢？

特別推薦品牌最受歡迎的 Blanche 為入手款，帶著舒適療癒的爽身粉寶寶香氣，讓人一試難忘。而 Byredo 的香水都有一個調香故事，例如其中一款 Encens Chembur (孟買沉香)，就是敘述在印度時的記憶氣味，一聞到這個香氣彷彿跟著調香師回到幼年時的孟買。氣味帶著回憶，回憶帶著聞香人走進故事。

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3. Diptyque 空間香氣設計師

這是一個悠久的法國品牌，成立於 1961 年分別由室內設計師 hristiane Gautrot、劇場藝術總監 Yves Coueslant 和畫家 Desmond Knox-Leet 特別的組合，讓 Diptyque 成為最富有藝術氣息的香氛品牌。Diptyque 的香水瓶絕不馬虎，除了正面以表達香氛的畫作，反到香水瓶的背面也可以看到特別的繪畫，讓人更投入香水表達的氛圍。

原先三位創辦人想販售設計的居家產品，推出了許多家飾品其中包含香氛蠟燭，備受法國貴族愛戴。Diptyque 的創辦人們對於空間的藝術有著立體概念，而空間中的香氣卻常被忽略，因此 Diptyque 專注於發展香氛，於 1968 年推出首支香水 L’Eau （永恆之水），其華麗又經典的香水瓶身和特殊香氣（英式乾燥花、肉桂、香丸等）讓 Diptyque 打入香水行列。

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4. Aesop 非主流的細膩香氣質感

澳洲天然護膚品牌 Aesop，除了高品質的產品和精緻簡約包裝，世界各地結合在地文化特色而創作的店鋪設計，一樣是品牌特色。Aesop 產品系列主打天然草本，因此它的店鋪空間和產品都洋溢著舒適的香氣及氛圍，為顧客建立新式生活哲學。

Aesop 至今共推出了四款香水產品，馬拉喀什 Marrakech、悟 Tacit 跟熾 Hwyl，以及今年新加入的成員馥 Rozu。雖然馥 Rozu 帶有低調隱約煙燻調性的玫瑰花香主調香水，大受時尚女士歡迎，但其實悟 Tacit 才是被稱為最能代表 Aesop 的一款。悟 Tacit 以清新青柚柑橘幽香為前調，之後慢慢感受香根草跟埃及羅勒的溫潤草根香氣，兩者配合形造出平靜自在而悠閒的感覺。

每一個香氣都有一個故事，或許你也能從中找到屬於你的香氣記憶。

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