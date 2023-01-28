絨毛外套4大超實用穿搭　皮革款中性百搭、襯直筒西褲顯高不臃腫

氣溫逐漸驟降，不少人開始翻出厚外套、大衣來應付寒冷的天氣。



今回要來推薦既能保暖又能兼具時髦氣息的「絨毛外套」，毛茸茸的材質絕對是相當適合禦寒的穿搭，除了常見的款式，也推薦搭黨們不同版型、材質的絨毛外套款式，讓你的秋冬穿搭增添不同風味，時髦更升級！

4大絨毛外套穿搭推薦，又酷又可愛！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

褲裝 / 裙裝

寒冷的冬天最適合穿絨毛外套，保暖的絨毛外套一般版型較為寬大，在視覺上會讓上身顯的厚重，因此下身建議挑選較合身、可以凸顯身型的下著來搭配，像左圖將內搭上衣紮進下身，不僅能調整身型比例也會看起來更有精神，下身選用不過於寬鬆的直筒西裝褲，即便配上絨毛外套也不會讓整身太過臃腫；若搭配裙裝可以像右圖著用直筒裙，H 型剪裁的直筒裙能夠修飾身材，外搭絨毛外套就能穿出時髦優雅感。

翻領 / 無領

想要在穿搭上有變化可以從版型下手，像左圖的大翻領絨毛外套，擔心自己臉圓的搭黨不妨嘗試翻領外套，翻領的設計在視覺上能夠強調脖子線條，進而修飾臉型，也能達到顯瘦的效果；也可以像右邊挑選無領的絨毛外套，無領外套一直是相當流行的外套款式，因為沒有領子的的緣故難免會讓脖子的部分顯得空空的，可以內搭高領、帽 T 的上衣來填補，在造型上也可以更加分。

同埸加映：小資女5天秋冬穿搭提案 基本款混搭60秒輕鬆出門 每日多睡5分鐘（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

不同材質

除了不同版型，也可以在材質上下功夫。絨毛外套除了毛茸茸以外還有許多不同材質的款式，像左圖著用皮革材質的絨毛外套，皮革會讓整體造型看起來更加中性，喜歡 Boyish 風格的搭黨絕對不可錯過，也可以搭配裙裝，讓穿搭又酷又甜；或是可以像右圖挑選麂皮材質的絨毛外套，帥氣又保暖的麂皮材質相當適合禦寒，無論選擇褲裝或裙裝都 ok ，用材質也能幫穿搭增加時髦吸睛度。

同埸加映：Bottega Veneta｜兔年旺財長銀包7大精選 銀紙不對摺財源滾滾來（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

中長版 / 短版

推薦完不同版型、材質的絨毛外套，最後來看看不同長度的絨毛外套款式。秋冬較常見的多屬長版大衣型的外套，穿上去肯定氣勢爆棚，不過對小隻女來說有可能會變成地雷單品，不妨參考左圖選則中長版的絨毛外套，長度落在膝蓋附近是很適合小隻女的款式，不會完全蓋住下半身就可以避免讓個子更加矮小；此外也推薦右圖中的短版絨毛外套，短版的款式在穿搭上會更顯俐落，除了能搭配出層次穿搭外，也能夠修飾身型讓比例看起來更修長。

Dappei 結語：

天氣越來越冷，是時候該入手幾件保暖的絨毛外套了，可以參考上述的款式、材質，保證讓你的秋冬穿搭又暖又時髦！



延伸閱讀：

2020 秋冬持續熱燒的「泰迪熊外套」怎麼搭？短版、長版、多色搭配攻略一次整理給你！

秋冬就靠這 4 款「外套」撐美度！大衣、羊毛羔沒理由不收，輕鬆兼顧保暖與時髦！

原文：女生秋冬必收「絨毛外套」穿搭推薦，翻領修飾臉型，皮革款式酷帥又吸睛，搭褲、裙裝都好用！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】