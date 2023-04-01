春季告別黑白灰！5大最Hit顏色趨勢　粉紫清新淡雅、紅色超顯膚白

這個冬天來得慢卻去得快，好像還沒讓帥大衣出鏡幾次，剛把自己包裹好一隻冬眠的蛹，春天就催促著我們踏出繭迎接春色，在 2023 春夏系列的伸展台上、街頭上、品牌新品裡，可以看到繽紛多彩的顏色正逐漸蔓延。



根據色彩權威 PANTONE 的數據跟時裝周的觀察，外媒統整的 2023「春天顏色趨勢」Top 5 終於出爐，每個都舒心的讓人想大膽嘗試，這次真的要跟黑白灰說再見了！

2023春天顏色趨勢Top 5，換上繽紛穿搭迎接一年之始吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 金屬色

第一個是讓人意想不到的金屬色正逐漸崛起，許多品牌不約而同的將金屬色元素加入時裝裡，這個時常被認為難以搭配、容易落於俗氣的顏色，受到 Y2K 風潮影響增添了一股復古時髦氣息，如果覺得金屬色單品不好駕馭，可以從小面積的配件開始嘗試，包包、鞋子、皮帶等等都是很好的選擇。

2. 薰衣草紫

百花齊放的春天總是讓人直覺聯想到花朵的粉嫩色調，而這個春天也不例外，淡雅的薰衣草紫也上榜，甚至Taylor Swift（泰勒絲）新歌〈The Lavender Haze〉也以薰衣草紫為名，小天后不愧是時髦先驅。看起來清新消暑又十分顯白，想讓 OOTD 充滿春色，大膽入手薰衣草紫肯定可以完成理想中的春天穿搭。

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3. 深檸檬綠

在先前的「2023 時尚關鍵字」就有提到祖母綠將取代先前紅極一時的芭比粉，而在春暖花開的春天，設計師們似乎偏好起比較淺、更帶有綠意的深檸檬綠。比起較為厚重的芭比粉，深檸檬綠深淺適中的色調百搭許多也更好駕馭。

4. 紅色

以往只在聖誕節、新年才能當主角的紅色，今年春天終於熬出頭當主角，精品大牌 FERRAGAMO 就在春夏系列大量加入紅色，在一片淡鹽的春色中格外醒目而豔麗，相當適合預備奔向陽光、花海的春天。

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5. 黑色

雖然黑色是永遠的經典，但是受到近來 90s’ 復古潮回歸影響，油漬時尚（Grunge Fashion）也再次受到矚目。所謂的 Grunge Fashion 要從從在美國九零年代之時，從西雅圖發跡的油漬搖滾開始說起，油漬搖滾樂手們以扭曲的吉他聲、沙啞嗓音暴躁又慵懶的唱出對社會的不滿，他們往往蓬頭垢面，像從修車廠出來的黑手滿身沾滿油漬，油漬搖滾的英文「Grunge」便帶有髒、垃圾之意，十分能夠點出這些樂手的特色，他們的穿搭寬鬆隨意又帶有些許骯髒與暗黑，也衍伸出油漬時尚（Grunge Fashion），黑色信徒們，這個春天可以繼續黑下去了！

Dappei 結語：

不知道搭黨最喜歡哪個顏色，搭編覺得可以小面積的試試金屬色，一定可以讓穿搭很不一樣，也能回味一下 Y2K，不過紅色上榜讓搭編很驚訝，很意想不到會是大勢！



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原文：2023「春天顏色趨勢」Top 5 出爐，Y2K 金屬色、顯白粉紫 ⋯ 連泰勒絲新歌也預言？

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】