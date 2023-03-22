素人改造｜30吋腰蘋果身材10個顯瘦穿搭技巧　38歲大媽變時尚貴婦

我們的素人改造欄目《原來你很美》來了！這期專門選了「蘋果型身材」的代表、38歲的職場媽媽——Vivi。



先上一個改造結果。原圖直出。充分說明，在身材樣貌都沒有發生變化的情況下，合適的造型也可以讓顏值和氣質提升N個等級。

VIVI是一位職場媽媽，小朋友5歲。她的苦惱相信很多寶媽會有共鳴：「生娃之前還蠻瘦，有很多漂亮小裙子，也常常拍照；生完孩子腰腹就變胖了，這麼多年一直都沒有完全恢復，手機裏也全部變成娃的照片，那些小裙子都落了灰，因為覺得怎麼穿怎麼拍都不好看。」她報名參加改造就是希望能找到自己喜歡且適合自己的風格。

38歲職場媽媽造型大改造！誰說當了媽媽就犧牲美麗？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第一次跟她見面的時候，她說自己是梨形身材，我們將信將疑給她找了件背心換上，發現她就是標準的蘋果身材啊！評論區經常有小夥伴說自己是梨形身材，很有可能誤會了自己！

其實挺好判斷的，蘋果身材的肉肉主要集中在腰腹那塊，四肢相對比較纖細。Vivi就是個典型例子。她身高161cm，骨架其實蠻小的，頭和臉也很小。量三圍的時候，設計部的小姐姐反覆確認，因為真的看不出她的腰圍有78cm（約30吋）。原來的日常造型確實淹沒了她的美貌和氣質。Vivi本人真的比她發來的生活照要好看太多！娃娃臉，眼睛大大的，笑起來很甜。

這樣的長相很適合甜美的風格。但VIVI有自己很明確的訴求：

1. 喜歡基本款，希望基本款也能穿得時髦有趣。

2. 因為工作的關係，希望造型能給人專業的印象。

3. 喜歡簡約中性風，也可以接受明媚的顏色。

結合她的訴求和我們的分析，最後的改造結果她也還挺滿意，覺得是自己日常也會穿的風格。今天就來看看，蘋果身材怎麼穿好基礎款~

正式開始之前還是想說下：

我們的素人改造不追求大變活人，取名《原來你很美》的本意也是想挖掘大家本身的美，我們希望改造是實用的，可以延續到生活裏的，而不是拍完一組寫真就算了。圖片也都沒有大修特修，很多圖都是手機抓拍沒處理過的花絮，希望能給大家帶來一點啟發。

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Vivi的穿衣煩惱自述

Hi~我是Vivi，之前一直以為自己是梨形身材，這次來到卡卡工作室才確認原來我是蘋果身材。生小孩之前還是瘦一點的，也敢穿一些比較清涼的小裙子。生完孩子胖了一點，腰腹的肉變鬆了，穿衣服也沒有以前大膽了。大概從兩年前開始，覺得自己狀態也沒那麼好了，看照片覺得發腮、沒精神、髮際線退後。

平時我的工作節奏是比較快的，但也沒到雷厲風行的地步啦，雖然在金融行業，但我們公司對着裝沒有要求，只要不穿得過分暴露就行。業餘時間基本都在帶娃。所以平時穿着以方便和舒服為主，常常穿中性色。大半時間都在穿T恤+牛仔褲穿裙子的話優先連衣裙，因為不需要搭配。衣櫃衣服不算很多，但閒置率高。常穿的都是這幾款：修身T恤、A字襯衫、A字娃娃裙，還有牛仔褲。是個條紋控~生娃之前那些小性感的裙子、吊帶都閒置了，但也還沒扔，覺得總還能穿上~

我的困擾是：平時看到小紅書或者推送裏喜歡的搭配，自己穿覺得穿不出效果。不知道自己適合什麼風格，也不太會搭配，想聽聽專業的意見。

訴求是：找到風格，改善髮型和妝容。

蘋果身材怎麼穿好基礎款？

這次改造的需求很明確啦，來看看我們都幫她做了哪些改變吧：

1. 以前愛穿貼身T恤➡換成大一碼的

從生活照和衣櫥不難看出，Vivi是個T恤控。蘋果身材想把T恤穿好看，在我的經驗裏很重要的一點是：T恤一定不能買太合身。要麼選寬鬆設計，要麼就買大一到兩個碼數，整個人看起來會更放鬆一點。她衣櫃裏還有不少針織T恤，面料很軟，貼在身上，起不到修飾作用。換成面料挺括一些的T恤會好很多。

2. 以前愛穿無領襯衫➡換成有領襯衫

這次還給她搭了很多襯衫，一方面是考慮到她平時上班穿襯衫更顯精神，另一方面也是希望她能嘗試更多單品。況且，各種有領子、可以解釦子變成V領的寬鬆襯衫，算得上是「萬金油」單品，幾乎什麼身材都能穿，尤其適合蘋果身材。Vivi自己的襯衫很多都沒有領子，風格簡潔，但也挑人，對肩頸處的線條要求比較高。

3. 以前幾乎只穿緊身褲➡短褲、煙管褲、喇叭褲都適合

Vivi平時是緊身牛仔褲走天下。這次我們給她試了短褲、煙管褲、喇叭褲，打開她的穿衣思路。短褲很適合蘋果身材，因為蘋果身材大都腿都比較細，我們給她準備了很多條。這種長度的A字短褲搭配寬鬆襯衫，就是蘋果身材夏日萬用公式了！

對蘋果型身材來說，短褲的褲長非常關鍵，一定要選好了。今年整體都比較流行偏長和寬鬆的短褲，比較考驗身高。下面這條就是。除了緊身褲和短褲，她穿微喇牛仔褲、煙管褲也都蠻好看。

4. 以前從來不敢塞下襬➡突出腰線看起來更利落

Vivi最大的困擾就是腰腹的肉肉。她喜歡簡約大方的造型，突出腰線之後整個人看起來會更利落。而且穿衣搭配看的是整體，比起遮住肉肉，整體效果好更重要。我們這次給她搭配了好幾套塞下襬的look，Vivi試裝的時候就很猶豫：「真的要塞嗎？不會顯得肚子很胖嗎？」

Vivi這次學會扎衣服之後，回到家開始找各種腰帶，因為她發現加了腰帶之後不僅看起來更精緻，還能增加通勤感。除了束進去，還可以給上衣下襬打結。我自己經常給襯衫打結，搭牛仔長褲或短褲，很休閒、放鬆。

5. 以前不穿迷笛裙➡可以選簡潔A字款

迷笛裙對於Vivi來說也是個挑戰，她衣櫃裏幾乎沒有。對蘋果身材來說，選到合適的迷笛裙確實挺難的，很多款式都容易顯得腰粗腰圓。面料太軟太貼的呢，穿上能清楚地看到肚子上的肉肉……最好穿的是這種A字、純色、西裝面料的迷笛裙。面料挺闊、垂墜感也挺強的，遮肉、質感好。

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6. 以前只穿平底鞋➡中高跟鞋也有舒適好選擇

結果這次試着試着她就「真香」了，發現我們找的很多高跟鞋也蠻好穿的圖片。看來不是穿不了高跟鞋，是沒遇到舒服的~平底鞋優先選尖頭、露腳面的，或者露膚度比較高的涼拖，都能在視覺上拉長雙腿，更顯高。

7. 常戴的配飾比較簡單➡多一點配飾，增加造型感

就算你們的耳朵已經磨出繭子，我還是要說：配飾真的！很！重！要！尤其是想把基礎款穿好看的小夥伴，可以多入手一些配飾，能增加造型的層次感和質感。我們這次給她戴的都是金銀配飾和珍珠，適合她温潤的氣質。像串珠、亞克力那些幾乎沒怎麼用到，容易拉低通勤裝的質感。Vivi長相偏甜美，很適合走復古小男孩或者小女孩風，用來凹造型的草帽也安排上啦。

8. 以前只穿黑白灰➡嘗試一些明媚色

試了這麼多衣服，你們猜Vivi自己最喜歡哪一套？噹噹~~就是那條黃裙子，說它「性感温婉還不失俏麗，非常適合自己」，哈哈。這條裙子是我專門從家裏帶過來給她試穿的，結果她超喜歡。

雖然她想要走酷酷的中性風，但我跟她聊了之後，發現她不僅長相偏甜和媚，性格也很開朗，笑起來像一朵明媚的向日葵，很適合穿顏色明亮的單品。氛圍感拿捏~這次大部分用的是基礎色，滿足了她走大女人和性冷淡風的需求，但有些look也加入了一些明亮色，比如花襯衫、彩色背心等等，都很適合她。

9. 有點貼的中長髮➡修剪出層次感

Vivi現在的這個髮型留了很久，之前也嘗試過不同長度的髮型。其實現在這個長度挺適合她的，看起來挺幹練的。不過現在髮尾太齊，頭髮有點貼頭皮。我們帶她去理髮店修剪了層次，雖然改變不大，但大家都說，剪完之後頭髮變蓬鬆、輕盈了。

拍攝當天我們還用28mm的捲髮棒給她做了一些大卷，營造知性、灑脱的日雜感~她本來擔心做了大卷之後會老氣，後來發現只是增加一些紋理和層次感，卷度並不明顯。做完卷之後再扎頭髮更有慵懶感，頭型看起來也變飽滿了。

10. 妝容比較簡單➡突出眼妝優勢

最後再說說妝容~Vivi的皮膚底子蠻好的，五官、臉型整體偏圓潤可愛。想要看起來更幹練，需要調整這幾點：

利用修容增加下頜線的線條感，腮紅往斜向上方向打，讓臉型看起來更立體。眉頭往中間畫，內眼角處勾勒眼線，縮小眉眼間距。在眼尾處加深眼影眼線，讓眼睛變細長一些。Vivi的眼睛很美，這次妝容的重點是突出眼睛，讓整個人更有精神。大家在化妝的時候，也可以試着把重點放在自己覺得最好看的部位。

【本文獲「黎貝卡的異想世界」授權轉載，微信公眾號：Miss_shopping_li】