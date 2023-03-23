免漂髮色2023｜10大染髮推介黃皮膚必睇：顯白持久不褪色不傷髮質

免漂髮色2023｜不用漂的髮色10款推介！這些顯白髮色超適合黃皮膚人士，即使免漂都可做到持久不褪色，《01女生》精選2023年十大免漂髮色推介，不用漂的髮色易襯又不傷髮質，偷偷的變得更有氣質！



春夏將近，這段時間正是出外旅遊的最佳時機！去旅行要做好準備，除了要做好行程表、收拾好行李及購物清單之外，為了更美觀地「打卡」，轉新髮色是必不可缺的一環！以下2023年十大免漂髮色推介，不用漂的髮色一樣可以更漂亮。

頭髮護理更是出外旅遊必不可缺的一環！（《奇怪的搭檔》劇照）

免漂髮色2023｜棕色調 1：亞麻棕色

若然擔心髮色一下子過於出眾的女生，可以考慮亞麻棕色。亞麻棕色不挑膚色，成果會較為低調及接近原生髮色，而且亞麻棕色的調色能夠消除亞洲人原生髮色中常有的紅色素，所以雖然髮色低調，但會自帶有自然透明、光澤感，而且染後十分顯白！

免漂髮色2023｜棕色調 2：焦糖奶茶色

百搭、顯白的焦糖奶茶色（IG @rachel_mypark）

棕色調十分適合亞洲女生，而且不易出錯，因為髮色中帶點棕調可以中和黃色肌底，成果顯白！對於甜美類型的女生，而焦糖奶茶色絕對可以令你更有小鳥依人感覺，焦糖奶茶色除了百搭，素顏也不顯突兀，而且更顯白！

免漂髮色2023｜棕色調 3：巧克力棕 色

巧克力棕 色視覺效果上還會令髮量變豐厚！（IG @renebaebae）

巧克力棕 色會比較深棕色調，比起黑色更顯活潑！巧克力棕 色像泰迪熊般，能夠令頭髮髮質更顯光澤，整體視覺效果上還會令髮量變豐厚！

免漂髮色2023｜棕色調 4：楓糖斑比色

不少韓妹都超愛楓糖斑比色（IG @clean_0828）

曾揭起過一股熱潮的楓糖斑比色(Bambi Brown)，不少韓妹都超愛！楓糖斑比色非常容易駕馭，當中結合了楓葉紅及像小鹿斑比的啡調，染後充滿溫暖感同時十分顯白，而且當中的灰霧感，能夠令髮質看起來更柔和，凸顯氣質，難怪風頭一時！

免漂髮色2023｜茶色調 5：莓果紅棕色

莓果紅棕色，即是帶紅橙調的深啡髮色，染後會令人感覺復古、型格感，在燈光及陽光拆射下更會有不同層次改變，除了感覺像個復古娃娃之外，莓果紅棕色更顯臉小！

免漂髮色2023｜茶色調 6：莓果紫色

普遍女生都會對紫色卻步，擔心一不小心變成俗氣，甚至變成生硬的二次元風格。不過隨著周子瑜在最新歌曲發布中的「莓果紫」長髮造型，仙氣十足，相信令不少女生對莓果紫色有所心動！

莓果紫色完全不俗氣（IG@thinkaboutzu）

莓果紫色只需丁點紫紅調，在室內昏暗光源下與一般深棕系列髮色相差不遠，但是在光線充足的環境下，呈現的則是帶明亮感的紫色，完全不俗氣，反而有種隱藏的紫寶石光澤感，而且感覺優雅、具親和力！

免漂髮色2023｜藍色調 7：青木茶色

青木茶色耐看、顯氣質（IG @sooyaaa__）

對於喜愛暗沉感覺，藍色調的女生，青木茶色會是一個不錯的選擇！青木茶色成果低調，結合了棕色和青色，女生染後髮色耐看、顯氣質。青木茶色在燈光下會顯示出亞麻灰綠色，而在陽光、暖光燈下又會顯得溫暖，偏棕色的感覺，合適喜歡小改變的女生！

免漂髮色2023｜藍色調 8：藍黑色

個性、型格路線的女生必選的髮色之一，一定是藍黑色！藍黑色感覺知性、優雅，而且十分顯白！挑選藍黑色的女生，染後亦不用擔心像茶、棕色調般會有布丁頭的困擾！

免漂髮色2023｜藍色調 9：霧黑茶色

除了藍黑色之外，霧黑茶色亦是免漂髮色中藍色調的大熱之選，特別合適日常上班、上學而未能轉換淺髮色，卻又希望改變原生髮色的女生！

霧黑茶色帶冷調啡色，陽光下會展示出茶色的自然光澤感，燈光下則會展現出柔霧黑髮，比起原生髮色低調沉穩，令整體髮色更平均，同時具仙氣感。另外若果因曾漂髮而使髮質偏乾的女生，亦可選擇染霧黑茶色，讓髮絲有休息的時間，髮質看起來不枯黃、乾旱。

免漂髮色2023｜藍色調 10：墨綠色

子瑜染上墨綠色後空靈感十足（IG@thinkaboutzu）

若然你已經嘗試過不少低調髮色，又或者擔心頭髮上的紅色、黃色素殘留，導致褪色後變得枯黃、乾旱的女生來說，墨綠色會是一個不俗的選擇！墨綠色是非常深的綠色，乍看像黑髮，但帶有空靈及透明感，為你注入活潑及異國風情的感覺。