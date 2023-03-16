洗頭方法這樣才不脫髮！美容師教1方法自測甩多過五條是初期脫髮

對於洗頭的討論可說是眾口一詞，當中大家對洗頭最大的迷思一定是脫髮！無論是對挑選洗頭水、洗頭水成份、洗頭方法都討論紛紛。雖然洗頭已經是日常生活的一部分，但到底多少女生掌握到有效洗頭的秘訣呢？如果大家還在迷惘當中，不妨參考日本美容師「coco熊貓在東京哟」在YouTube分享親測10年之久，獨家的有效洗頭、防脫髮方法！



洗頭脫髮四大迷思

洗頭脫髮迷思：1.不含矽靈的洗頭水就很安全

洗頭脫髮迷思：2.每天洗頭會引致脫髮

洗頭脫髮迷思：3.洗頭洗愈多次愈乾淨

洗頭脫髮迷思：4.吹頭會傷害頭髮



相信以上的洗頭脫髮迷思，許多女生都曾經或現在都在誤信，其實不少迷思都源自網路謠言，並非精密科學及有數據支持。例如指含矽靈的洗頭水就一定塞毛囊、傷頭髮，會導致禿頭，但矽靈只是附著在頭髮上形成保護薄膜，讓頭髮變得柔順。其實矽靈只是被妖魔化了，大家可以安心使用含有矽靈的洗、護髮產品，因為臉部保養品中亦含有矽靈，為著藉此鎖水保濕並保護肌膚！而一般在正確方法操作下洗頭及吹頭，並不會傷害頭髮，反而能夠將污垢洗淨，維持頭皮健康。

簡單判別頭皮性質 乾性、中性頭皮則建議隔天洗頭

在開始洗頭前，大家應該分辨好自已的頭皮性質，才能夠有效洗頭！網上流傳著一個簡單判別頭皮性質的方法：試著一天不洗頭，正常生活，在沒有激烈運動下。如果一天就頭髮油亮的算是油性頭皮者，建議每天洗頭。如果在不洗頭1到2天後，頭髮開始出現些微油膩感，則可能屬中性頭皮者，而乾性頭皮者則是2到3天或以上未洗頭，頭髮都沒有太大油膩感，建議可以隔天洗頭。

另外，美容師亦有在影片中分享一個快速脫髮自測，如果做完後，單手的頭髮多過五條就有機會屬於有初期脫髮，情況維持三個月以上則屬病理性脫髮，建議求醫協助。

美容師有效洗頭法 原來洗一次也可以乾淨！

如果大家在快速脫髮自測中過關，恭喜你使用了合適的洗頭水！美容師指出不少人洗頭過程中不自覺地傷害頭皮及頭髮鱗片，為了令大家更加有效洗頭，她分享四大步驟防脫髮的有效洗頭法。

防脫髮第一招︰正確洗頭法

四大步驟為先梳頭，美容師指可以有助減低頭髮拉扯，以防脫髮。接著，打濕頭髮，美容師提醒該步驟一定要徹底沖濕頭皮及頭髮內層，不能急促。然後再以打圈手法洗頭，將洗髮水徹底起泡及配合按摩手法去按壓頭皮。記得洗頭水停留時間約2到3分鐘即可，用指腹搓洗頭皮而非指甲，以避免傷害頭皮！最後要以清水徹底沖洗頭部，美容師提醒為了確保徹底洗淨，最後的沖洗時間應比打濕頭髮時間更長。

防脫髮第二招︰美容師有效吹頭法 細軟塌頭髮可這樣做

維持頭髮健康，除了需要正確洗頭之外，亦要加上有效吹頭。美容師分享道當洗好頭後，大家可以先用手拉乾濕髮，再用毛巾輕拍，千萬不要拉扯！因為拉扯可能會使頭髮長期受外力拉扯的部位落髮量增加，而且影響頭皮的血液循環，令營養無法傳遞到頭髮上！

除了要溫柔對待頭髮，美容師亦分享「先熱後冷」的概念，她強調頭髮可用45度、順毛流吹 、由上而下的手法加上強熱風吹乾，之後採用弱冷風去冷卻頭皮及造型，細軟塌頭髮更可以反方向的吹髮去營造髮量多的視覺效果！

防脫髮第三招︰按摩頭皮

影片中美容師亦指單靠洗頭、吹頭並不足夠，還要加上按摩頭皮！美容師指可以在護髮步驟中加入按摩頭皮，可以數指關節按壓額頭邊緣，其後拉到太陽穴、耳後及後頸位置。這樣做不僅為了防脫髮，更可以促進頭皮血液循環，使頭髮長得健康及增加髮量，更有助於臉部的拉提！

資料來源： 「coco熊貓在東京哟」@YouTube